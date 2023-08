Quedarse sin frenos: hacer esto podría salvar su vida

Quedarse sin frenos es un riesgo al que todo conductor puede verse expuesto, pues es un momento donde, al no saber cómo reaccionar, su vida puede estar en alto riesgo, por lo que aquí le contamos algunas recomendaciones que debe tener en cuenta si se llega a ver envuelto en esta situación.

Es importante recordar que lo más vital para evitar este tipo de accidentes es siempre estar al día con las revisiones regulares de su vehículo, así como llevar un mantenimiento rutinario para detectar fallas y estar en óptimas condiciones.

¿Qué hacer si se queda sin frenos?

Inténtelo con calma

Inicialmente deberá evitar el pánico y actuar siendo consciente del momento, pues lleno de ansiedad no podrá tomar buenas decisiones. Primero no oprima el pedal de freno hasta el fondo, sino, presiónelo varias veces seguidas para intentar que se recupere, de no funcionar siga esta lista.

Busque una zona de frenado

Mientras se encuentra en situación, identifique un lugar seguro donde pueda detener el vehículo, que no haya rampas, curvas o pendientes, para que así pierda velocidad.

Aplique el freno de mano

Más allá de usar el freno de mano, es saber utilizarlo en el momento, pues debe activarlo de forma lenta y pausada para que el carro tenga control y no se detenga al nivel de acabar volcándose. Esto mientras va dirigiendo el automóvil a un costado de la vía.

Usar la caja de cambios

Una de las opciones clave es bajar la velocidad de cambio en cambio de manera controlada y ordenadamente, es decir, pasar de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, hasta lograr un control total del vehículo. Esto aplicando el freno de mano al meter los cambios para que el carro disminuya la velocidad. Es vital que estos cambios no sean bruscos. Si se trata de un automático, haga lo mismo controlando el freno de mano.

No lo apague

Apagar el vehículo solo logrará que se bloquee la dirección y hará imposible recuperar el control, solo debe llevar a cabo esta acción cuando el auto de detenga totalmente.