En Gobiernos anteriores los títulos nunca se les entregaron a los ciudadanos: Gerardo Vega

En dialogo con La W, Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras se refirió sobre el número de hectáreas que se han titulado y cómo va la gestión desde que llegó al cargo.

El director señaló que en anteriores administraciones los títulos de esas tierras se expedían, pero no se entregaban a los ciudadanos. “En gobiernos anteriores, los títulos expedidos nunca se los entregaron a los ciudadanos, los ciudadanos no conocían, no estaban informados y por lo tanto no podían ejercer su derecho”, mencionó.

También mencionó que en los últimos días la ANT, logró recuperar y predios en las Islas del Rosario. Se trata de los predios Casa Blanca (3 hectáreas + 4.875 m2), El Remanso (796 m2), Gran Edén (7.000 m2), Hooker (3.823 m2), e Isla Nasa (8.374 m2).

Vega, señaló que “ha hablado con la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, a quienes les reconocemos su relación armónica con este territorio y deseamos que sean ellos quienes ocupen y aprovechen estos predios recuperados. Este es un acto sin precedentes en Colombia, se entregarán algunos de estos predios en comodato gratuito y otro predio servirá para adecuar el acueducto comunitario de Isla Grande”.

Los ocupantes indebidos de estos predios fueron convocados por la ANT para su devolución voluntaria en varias ocasiones durante lo corrido de 2023, órdenes de recuperación material de los inmuebles que no se habían ejecutado desde 2006 y 2007.

La recuperación de estos predios por parte del Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras se socializó previamente con la junta del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, y los operativos en territorio estuvieron acompañados por la Policía Nacional