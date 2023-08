Krasnov el candidato ruso a la Alcaldía de Tunja dice que ni capitalista ni comunista

Tunja

Mikhail Krasnov vive hace más de 15 años en Tunja, tiempo suficiente para sentir que puede aspirar a la Alcaldía, primero decidió recoger firmas y después recibió el aval del partido La Fuerzas de la Paz.

Krasnov, nació en Sarátov (Rusia) y luego se fue a vivir a Berlín (Alemania) y en 2008 por un convenio llegó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) como estudiante de intercambio. “Soy upetecista 100%, en febrero de 2008 comenzó mi historia en Tunja”.

Cuenta que es economista, sociólogo y licenciado en español, dice estar dispuesto aplicar todo su conocimiento en beneficio de Tunja. “Inicialmente estaba recogiendo firmas, pero el partido La Fuerza de la Paz me permitió representar con independencia de los otros círculos políticos tradicionales. Yo me identificó con la paz del premio nobel y expresidente Juan Manuel Santos. Quiero paz para la ciudad, el país y otras naciones”.

El deseo de Kranov es llevar desarrollo económico para Tunja, dice que el trancón, las carreteras en malas condiciones y la inseguridad son causas del desarrollo económico ausente. “Desde que nosotros podamos atraer proyectos macroeconómicos a Tunja se pude traer el resto. Lo principal, es trabajar con capital nacional e internacional porque con Tunja endeudada y con solo el presupuesto nosotros no alcanzamos a desarrollar la ciudad”.

Cuenta que ya tiene su plan de desarrollo para hacer más que tapar huecos. “Una ciudad moderna donde de gusto vivir”.

En consecuencia, los pilares, del plan de Gobierno de Krasnov, tiene que ver con desarrollo económico con ordenamiento territorial, generación de empresas y empleos, seguridad e inclusión, transporte y movilidad, malla vial, ruralidad y agroindustria, turismo, cultura, salud, deporte, medio ambiente, bienestar social y administración municipal.

“Se requiere de un turismo sistematizado o paquetes turístico, cultural y religioso, es decir uno de los objetivos es convertir a Tunja en un sitio de peregrinaje religioso a nivel internacional como Santiago de Compostela”, afirma.

Entre risas dice que lo relacionan más con los rusos de la construcción y más que con Moscú con Motavita. “No tengo líneas entre comunismo y capitalismo, además no considero esa división como algo actualizada. Para mí el modelo político y económico es el modelo de los países europeos, es la economía social, es decir libre mercado”.

Dice que cuenta con apoyo de gente capacitada, si llega hacer alcalde de Tunja en octubre de este año. “A mí me parece muy extraño que cada cuatro años que llega un nuevo alcalde saca toda la gente de la Alcaldía y mete gente nueva. Yo no voy a sacar a nadie. Nosotros revisaremos las hojas de vida para ofrecer capacitaciones a la gente que ya está trabajando con nosotros; no vamos a sacar a nadie”.

Con respecto a la financiación de su campaña dice que se basa en llegar directamente “al corazón de los tunjanos”, sin mediadores, “yo estoy caminando por la ciudad, me siento en las tiendas, hablo con la gente y yo no voy a hacer concentraciones gigantes de mil personas donde se tiene que gastar muchísimo dinero y donde prácticamente se compran votos”.

Dice que en Colombia se tiene acostumbrada a la gente a gastar dinero en publicidad, en papayeras y hacer shows en las entradas de la registraduría. “Aquí se habla de intermediarios en donde dicen que tienen 400 votos como si estuvieran hablando de cabezas de ganado; nosotros debemos pensar que detrás de cada voto hay una vida, un sueño. Son personas”.