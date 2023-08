Vía tutela candidato del Pacto Histórico lucha por mantener aspiración en Montería

Un supuesto error en el proceso de inscripción ante la Registraduría, de momento, deja por fuera de la contienda electoral al abogado Luis Fernando Ballesteros, quien es el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Montería.

Por este caso, un grupo de simpatizantes se mantienen a las afueras de la Registraduría en Montería desde el pasado 01 de agosto del año 2023. Han indicado que permanecerán en el sitio hasta tanto el abogado Ballesteros obtenga una respuesta favorable que le permita mantener viva su aspiración al cargo más importante de la capital de Córdoba.

“Seguimos en protesta permanente, acabo de presentar una acción de tutela solicitando la medida cautelar de inscripción de mi candidatura; toda vez que las formas no pueden estar por encima de los derechos sustanciales. Confío en la buena fe de los funcionarios de la Registraduría, al decir que ya estaban inscrito y que cumplía con todos los requisitos; estoy esperando el resultado de la medida provisional que en las próximas horas debe salir”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

Sobre el error en la inscripción puntualizó que “dentro del protocolo de la Registraduría está que si la inscripción no se puede hacer de manera virtual, entonces, físicamente. Por no habernos guiado hasta terminar idóneamente la inscripción, sencillamente hay una negligencia de la Registraduría porque los candidatos no estamos obligados a ser expertos en derecho electoral y menos en conocer a cabalidad los procedimientos internos de la Registraduría”.

“También fui con mi documentación física y pregunté tres veces a los funcionarios de Registraduría que me atendieron que si ya estaba inscrito y me respondieron que no era necesario, que lo demás lo hacían internamente. Así pasó con mis compañeros aspirantes a Concejo y ediles”, agregó el abogado Ballesteros.

Finalmente, sostuvo que “detrás de esto hay fuerzas muy poderosas en Córdoba, porque mi aspiración afecta. Todos estamos indignados porque son muy agresivos, hasta el punto de no querer que aspire”. Frente a este caso, por parte de la Registraduría aún no hay reacciones.

Por otra parte, tres precandidatos para la Alcaldía de Montería no pudieron obtener aval y tuvieron que despedirse de sus aspiraciones. Se trata del médico César Obeid, Mauricio Calderón y Elkin Espitia.