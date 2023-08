Inicia el cese al fuego bilateral entre Gobierno y ELN: las claves del acuerdo

Este jueves 3 de agosto se instaló oficialmente el Comité de Participación de la sociedad civil en un acto público que reunió a las delegaciones tanto del Gobierno como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que participan en los diálogos de paz, así como a representantes de distintos sectores y al presidente Gustavo Petro.

El jefe negociador del ELN, ‘Pablo Beltrán’, aseguró que tanto la guerrilla -de la que él es número dos- como el Gobierno tienen voluntad de cumplir y acatar el cese al fuego bilateral de 180 días que comenzó hoy.

“Hoy comienza un cese al fuego, con una característica, que tiene un mecanismo de verificación. Existe la voluntad de las dos partes de cumplirlo”, apuntó el jefe negociador durante el evento.

Beltrán, sin embargo, habló de otros grupos, sobre todo los paramilitares, con quienes el ELN tiene una guerra abierta y que no están incluidos en este cese “no porque no se quiere, sino porque no se alcanza”.

Un hecho histórico: Pablo Beltrán

Pablo Beltrán aseguró que es “histórico” que se constituya un Consejo Nacional de Participación (CNP) que acompañe los diálogos de paz, pues el conflicto no lo resuelven solo las dos partes sentadas en una mesa.

“Para nosotros es histórico porque desde (hace) muchas décadas hemos dicho que esto no lo resuelve un diálogo de dos -entre Gobierno y guerrilla-, para los problemas de Colombia es insuficiente”, dijo el jefe negociador durante el acto de instalación del CNP, un organismo de participación de la sociedad compuesto por 81 delegados de 30 sectores, que buscarán recabar los problemas e inquietudes de la sociedad para integrarlos en los diálogos de paz.

Israel Ramírez, conocido como “Pablo Beltrán”, llegó esta semana por primera vez en 31 años a Bogotá como cabeza de la guerrilla en los diálogos y para un acto que coincide con el comienzo del cese al fuego bilateral nacional, que es el más largo fijado con la guerrilla y que durará 180 días.

El segundo comandante del ELN se mostró satisfecho con la labor de la ONU, que se encargará del monitoreo, junto a la Iglesia Católica, y se mostró comprometido con la paz en el comienzo de esta nueva tregua.

“Queremos de verdad que este trabajo llegue a un punto que está escrito en la agenda de México (donde se desarrolló la segunda ronda de diálogos este año), que es construir una visión común de paz”, apuntó el líder guerrillero.

Beltrán defendió que precisamente mecanismos como el del CNP son claves para conseguir esa visión de paz y conseguir que las negociaciones triunfen.