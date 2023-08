Arranca cese al fuego con ELN: FF.MM. suspenden operaciones de inteligencia ofensivas

En un documento enviado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, se explica a las tropas, la segunda fase del cese al fuego con la guerrilla del ELN, que inicia a partir de este 3 de agosto de 2023 por un periodo de 180 días. Es decir, la medida finalizaría el día 29 de enero de 2024, por lo que en este tiempo se mantiene la suspensión de operaciones ofensivas y se adiciona el cumplimiento obligatorio de lo establecido en los protocolos aprobados por las partes.

“Aquí es necesario precisar, que los Frentes de Guerra y estructuras del ELN no tendrán una ubicación geográfica delimitada o georreferenciada en el territorio nacional; es decir, mantendrán su movilidad en las áreas de injerencia, sin embargo, no pueden ocupar nuevos espacios, no podrán hacer presencia en cascos urbanos, vías principales o terciarias; tampoco existen zonas vedadas para el actuar de la Fuerza Pública contra los factores de inestabilidad contemplados en el “Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho 2023-2026″, dice el documento.

Además, se agrega que considerando que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el cual participa la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aún no cuenta con el mandato para el inicio de las labores relacionadas con el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y el ELN, “para efectos de coordinación y flujo de información se mantendrá activo el canal de comunicación entre las partes, a través del Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, mediante el cual se intercambiará información con la Fuerza Pública y el ELN”.

Es decir, los reportes que realicen los comandantes frente a los hechos relacionados con el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal deben hacerse en el Formato que para ese fin se estableció; además debe ser detallada y obedecer al principio de inmediatez a efectos de darlos a conocer a través del canal de comunicación establecido entre las partes.

“Queda definido que el ELN mantendrá sus propias medidas de seguridad y defensa en los lugares donde hace presencia. En ningún caso los Comandantes realizarán coordinaciones directas con los miembros del ELN designados como enlaces de comunicación; el único canal autorizado para las coordinaciones con las Unidades militares es por conducto del Comando General de las Fuerzas Militares a través del personal destinado por el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) en las instancias nacional, regionales y locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación”, agrega el documento.

Ningún miembro de las Fuerzas Militares podrá realizar algún pronunciamiento público donde señale el cumplimiento o incumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional; “toda vez que la máxima vocera es la Mesa de Diálogos de Paz, quien realizará sus pronunciamientos mediante boletines informativos, comunicados y declaraciones conjuntas”.

“En ningún caso se limitará el derecho a la legítima defensa propia y de terceros y el actuar ante un delito cometido en flagrancia, conforme la normatividad y reglas de enfrentamiento y del uso de la fuerza vigentes. Como consecuencia de lo anterior, se reitera que las Fuerzas Militares actuarán en una situación de flagrancia, de violación de DDHH e infracción al DIH”.

Por último, se deja en claro que se suspenden las operaciones y misiones de inteligencia encaminadas a la ejecución de operaciones militares ofensivas en contra de los integrantes del ELN. “Se mantienen las misiones de inteligencia para prevenir acciones que puedan afectar a la población civil, Unidades y personal militar y activos estratégicos del Estado o que sean insumo para contrarrestar los demás Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados”.

“Se debe continuar con el desarrollo de operaciones militares defensivas, de acuerdo con la doctrina militar Conjunta o de cada Fuerza Institucional, que contribuyan a la Seguridad Humana, Acción Unificada del Estado, y en general, las que protejan a la población civil, dando estricto cumplimiento a la misión encomendada constitucionalmente”.