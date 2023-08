“Investigaciones en curso”: la respuesta de EE.UU. sobre caso Nicolás Petro

“Lo referimos al Gobierno de Colombia para comentarios sobre las investigaciones en curso”. De esta manera, respondió un portavoz del Departamento de Estado a la solicitud sobre un pronunciamiento por el caso de Nicolás Petro.

Estados Unidos, en el fondo, reconoce que las investigaciones apenas comienzan y por eso no se refieren al tema ni dan mayores detalles.

Lo que ocurrió es que el hijo mayor del jefe de Estado confesó en medio de un extenso interrogatorio que parte de los dineros, al parecer, irregulares que recibió durante el 2022, sí ingresaron a la campaña presidencial del Pacto Histórico, en la que el candidato era Gustavo Petro Urrego, su papá.

Cabe señalar que Estados Unidos y Colombia pasan por un buen momento en sus relaciones y así lo confirmó recientemente el embajador Luis Gilberto Murillo.

De igual manera, el pasado 27 de julio, en medio de un intenso debate en el Congreso de Estados Unidos, varios miembros salieron en defensa del presidente Gustavo Petro.

La representante Sydney Kamlager-Dove dijo que no se puede decir que Colombia va a rumbo a ser un estado socialista: “es una democracia. No tiene sentido. El sentido de esta audiencia no tiene sentido. No se puede atacar a un aliado porque las políticas de un Gobierno elegido no se alinean con nuestras perspectivas domésticas”.

Por su parte, el congresista Gregory Meeks dijo que Colombia “no está cayendo en el socialismo ni se está convirtiendo en Estado socialista”.

En tanto, el demócrata Joaquín Castro señaló: “el acuerdo de paz en 2016 sigue sin implementarse. Estados Unidos como aliado de Colombia debe reconocer que Colombia aún enfrenta el conflicto”.