Karol Bastidas, deportista que sueña con manos biónicas para seguir inspirando al mundo

Karol Bastidas, deportista colombiana de alto rendimiento, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre su carrera y cómo le cambió la vida luego de haber perdido sus brazos por una descarga eléctrica.

De acuerdo con la joven de 17 años, “el accidente fue el 22 de mayo del 2022, yo iba subiendo un cortinero del segundo al tercer peso, hizo arco con el cable primario y ahí es cuando yo recibo la descarga, mi mamá corrió a cogerme para que no cayera al primer piso”.

Asimismo, comentó que “yo tuve un mes y medio en el Departamental, del accidente pasaron 20 días y me dieron la noticia de la cirugía que me tenían que hacer porque mis manos no respondieron a las otras cirugías, cuando me dieron la noticia lloré y luego me calmé. Pregunté si podría volver a entrenar y graduarme ese año”.

Por otra parte, la deportista indicó que ahora se dedica al paratletismo. “Yo conocí el paratletismo por un muchacho que le pasó lo mismo que a mí hace cinco años, mi mamá se comunicó con él y fue el que me impulsó a entrenar, desde entonces entré y ya voy a cumplir un año”.

“Las prótesis se consiguen en México y valen más de 100 millones cada una”, dijo la deportista colombiana para finalizar.

