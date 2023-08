Miguel Ángel del Río denunciará a Agmeth Escaf ante la Corte Suprema

El abogado Miguel Ángel del Río anunció por medio de su cuenta de Twitter que va a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf para que sostenga y presente las pruebas de que supuestamente él ofreció 500 millones de pesos a la campaña de Petro en el Atlántico.

Esto se da luego de las declaraciones de Agmeth Escaf, quien ha sido mencionado en el entramado de corrupción electoral que delató Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

El congresista aseguró es que ha sido víctima de supuesto “fuego amigo” desde el propio Pacto Histórico. Además, según él, la molestia que tenían Nicolás Petro, Armando Benedetti, Máximo Noriega y otros líderes del Pacto en el Atlántico era porque Escaf encabezaba la lista y no el abogado Miguel Ángel del Río, quien sería su candidato. “Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar de que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”, dijo.

Añadiendo que “un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’. Ya se imaginarán cómo quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás”, señaló.

Ante esto, el abogado Del Río le dijo a El Tiempo que esa versión del congresista no era verdad y posteriormente anunció la denuncia que interpondrá.

A raíz de esto, el representante Escaf le respondió en la misma red social. De manera tajante: “Hágalo. Lo que dije con toda claridad en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo.”

A lo que el abogado reaccionó: “ahora sí se acobarda. Si le ofrecieron eso, ¿por qué no denunció en su momento?”

Posteriormente, Escaf escribió: “señor, usted puede seguir irrespetándome todo lo que desee. No caeré en ese juego infantil. Lea mi hilo. Eso sí, trabaje mucho en la comprensión de lectura a ver si entiende el sentido del mismo. Y cálmese. Lo veo indispuesto. Respire y cuente hasta diez.”

Finalmente, Del Río comentó “los cobardes siempre ponen en boca de otros lo que no se atreven a decir ellos mismos para dejar la duda ante la opinión. Nos veremos en la Corte”.