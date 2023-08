El candidato de Nicolás Petro y Benedetti era Miguel Ángel del Río: Agmeth Escaf

Después de varios días guardando silencio, finalmente reapareció Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Atlántico, y quien ha sido mencionado en el entramado de corrupción electoral que delató Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto “fuego amigo” desde el día uno?



Venga y le cuento lo que yo sé, mi versión de los hechos, porque estoy harto de las mil versiones que ruedan y que son todas difamatorias.



Abro 🧵 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

La versión que entrega el congresista es que ha sido víctima de supuesto “fuego amigo” desde el propio Pacto. A través de un extenso hilo en Twitter, Escaf se refiere a cómo fue su ingreso a esa coalición, asegurando que nadie lo quería ahí, y mucho menos encabezando la lista a la Cámara por ese departamento.

“Los argumentos que dieron es que yo era un Manguito infiltrado que iba a defender los intereses de los Char, no de Petro. Con esa falacia me atacaron día y noche, intentaron destruirme y sacarme del ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado”, escribió.

Según él, la molestia que tenían Nicolás Petro, Armando Benedetti, Máximo Noriega y otros líderes del Pacto en el Atlántico era porque Escaf encabezaba la lista y no el abogado Miguel Angel del Río, quien sería su candidato. “Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar de que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”, dijo

“Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’. Ya se imaginarán cómo quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás”, señaló.

Por último, el representante aseguró que ha sido víctima de discriminación dentro de esa coalición, desde épocas de la campaña y que su compromiso es con el proyecto político del presidente Gustavo Petro también. También habló de la primera dama, Verónica Alcocer, de la que manifestó no tuvo nada que ver con su ingreso a la lista de la Cámara.

“La Fiscalía tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro, cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, allí estaré como siempre, contando la verdad”, concluyó.