“Segundo texto de reforma laboral no ha tenido en cuenta a empresarios”: Bruce Mac Master

El líder del gremio de los empresarios Andi, Bruce Mac Master, se refirió en La W al anuncio que hizo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de presentar en las próximas semanas una nueva reforma laboral.

Al respecto, Mac Master aseguró que no ha habido consenso hasta el momento sobre ese nuevo texto. “Hasta este momento no nos hemos sentado a mirarlo, no nos lo han presentado, no sabemos qué va a contener”, aseguró.

Y es que hay que recordar que el primer proyecto sobre la materia el Gobierno lo presentó el 16 de marzo pero no tuvo el primer debate porque se cayó cuando estaba votando era el informe de ponencia.

Le puede interesar “Segura de que haremos una reforma laboral mejorada”: ministra Gloria Inés Ramírez

Además, aseguró que el Gobierno no puede cometer el mismo error que llevó a que no prosperara ese proyecto de ley. “Esa propuesta, ese proyecto de ley puede terminar afectando a las familias colombianas, puede terminar generando gran desempleo. El proyecto no es un proyecto que se dedique a reducir la informalidad. Yo creo que no podemos repetir ese error. Ese fue, yo creo que, fundamentalmente, el gran error de la propuesta como había sido presentada en el mes de marzo. De manera que yo creo que tenemos la oportunidad de hacer algo bueno y nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar en eso”, afirmó el presidente de la Andi.

Entre tanto, aseguró que espera que este proyecto no traiga costos altísimos para la indemnización de los empleados, un asunto que ya habían negociado en el anterior intento.

Escuche la entrevista completa a continuación: