Esta es la lista de vehículos que tienen descuento del 50% en el Soat

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, tuvo cambios en los precios para este 2023. Dentro de ellos se destaca que desde que comenzó el año hubo un aumento en el precio en un 11,7%.

De acuerdo con el Artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, el Soat debe ser tramitado por toda persona que sea propietaria de un vehículo y debe ser renovado cada año. Esto con el fin de asegurar a peatones, pasajeros o conductores en caso de accidentes de tránsito o daños físicos.

No obstante, el Gobierno Nacional había anunciado un descuento del 50% para algunos vehículos, con el fin de reducir los índices de accidentabilidad, prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del Soat.

En ese orden de ideas, los vehículos con el 50% de descuesto no tienen aumento de tarifa, según el Decreto 2497. Cabe resaltar que la medida entró en vigencia desde el 19 de diciembre de 2022.

¿Para qué vehículos aplica el descuento del Soat?

Taxis Buses y busetas Motocarros 5 pasajeros Motocarros, tricimotos y cuadriciclos Microbuses de servicio público urbano Motos con cilindraje igual o menor a 200 c.c. Microbuses de servicio público intermunicipal

De igual manera, también puede identificar si para su vehículo aplica el descuento a través del código de categoría que se encuentra en la tarjeta de propiedad.

Vehículos que tienen descuento a través del código de categoría

100

110

120

140

150

711

712

721

722

731

732

810

910

920

¿Cuáles son las aseguradoras que expiden el Soat en Colombia?

Ojo, tenga en cuenta que para comprar el Soat siempre deberá verificar que la compañía aseguradora sea oficial para evitar estafas. A continuación la lista de aseguradoras que expiden el Soat en Colombia.

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa Axa Colpatria Seguros S.A. Seguros Mundial La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo La Previsora S.A. Compañía de Seguros Liberty Seguros S.A. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Seguros Bolívar S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros Generales Suramericana S.A.

No olvide que al comprar un Soat falso estará expuesto, en caso de accidentes, a no contar con el respaldo que brinda esta póliza. Además, le impondrán una multa de tránsito por no contar con el seguro vigente.

¿Cuáles son los pasos para comprar el SOAT online?

Las aseguradoras y empresas autorizadas que venden este servicio a través de internet ofrecen un sencillo procedimiento en el cual, a través de algunos simples pasos, los conductores podrán contar con el SOAT digital: