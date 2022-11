¡Ojo! Miles de denuncias por estafas con el SOAT: Fiscalía culpa a las víctimas

El pago del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito se ha vuelto una pesadilla para cientos de conductores que han denunciado fallas en la plataforma de pago, pues aseguran que no funciona.

Ante esto, recurren a realizar el pago por distintas páginas web, lo que se ha convertido en un problema, pues se han creado distintos portales web en los que ofrecen un pago “seguro e inmediato” falso.

Sin embargo, a la hora de realizar el pago, los conductores no vuelven a tener respuesta o simplemente el supuesto SOAT nunca se refleja en el sistema.

Sigue La W habló con Diana Carolina Ramos, víctima de estafa en compra de SOAT, quien afirmó que normalmente hace sus pagos con tiempo pero al ver que las páginas estaban caídas, decidió buscar una segunda opción.

“Empecé a buscar en Alianza Seguros Colombia y ellos verificaban la veracidad de las páginas, entonces ahí me salia una y empece a cotizar, la respuesta fue muy rápida, me contestó un BOT pidiéndome los datos del carro, luego me pasan un recibo y me dicen que tendré descuento si pago con Bancolombia”, explicó.

Con este descuento que le ofrecieron confió aún más pese a que ya en otras ocasiones los había tenido sin problema. “Yo nunca pensé que fuera falso porque lo validé con las páginas seguras de donde ya había comprado”.

A la hora de buscar en Google qué era esta cuenta de Alianza Seguros Colombia, se dio cuenta que era una página que solía tener muchas quejas frente a que apoya a las páginas falsas.

Al darse cuenta de esto, empezó a crear varios reportes hasta el punto de dejar caída la página de alianzaseguroscolombia.com, sin embargo, al ver que seguían creando más y más portales estafadores, decidió poner una denuncia ante la Fiscalía esperando una respuesta positiva, lastimosamente, no fue así.

A los pocos días de haber interpuesto la denuncia, la Fiscalía le dio una respuesta que la dejó impactada, pues la entidad la culpó y aseguró que esto le pasó por no estar prevenida, por haber confiado, por omisión y no haber verificado.

Sigue La W intentó comunicarse con La Fiscalía y no obtuvo respuesta, sin embargo, le abrió los micrófonos a Diana Carolina Ramos, quien aprovechó para advertir a los miles de conductores de la ciudad con la existencia de estas estafas, asegurando que ella no es la única victima.