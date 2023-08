Más del 60% de los samarios no se sienten seguros en la ciudad

Santa Marta

Santa Marta Cómo Vamos, una iniciativa de la academia y el sector privado que monitorea la calidad de vida de los samarios y promueve ciudadanía informada y políticas públicas efectivas, reveló los resultados de una encuesta de percepción ciudadana relacionada con la seguridad.

Según el informe, el 66% de los encuestados no se siente seguro en la ciudad, “sobre graves problemas de inseguridad en Santa Marta, la seguridad es un bien superior que no tiene ideología. No es buscar culpables, sino ejercer liderazgos que ayuden a resolver grave problema. En un momento tan complejo, es cuando más se debe unir alcaldía, sociedad civil”, dijo el director de Pro Santa Marta Vital, Camilo George.

Sobre graves problemas de inseguridad en Sta Mta: la seguridad es un bien superior que no tiene ideología. No es buscar culpables, sino ejercer liderazgos que ayuden a resolver grave problema. En un momento tan complejo, es cuando más se debe unir alcaldia, sociedad civil (sigue) — Camilo George (@CAMILOGEORGE1) August 6, 2023

Por otro lado, el informe reveló que el 48% de los encuestados no se sienten seguro en sus barrios, resultado asociado a los últimos hechos de inseguridad presentados en la ciudad, uno de ellos cuando un ciudadano fue víctima de hurto a plena luz del día en el sector de El Cundí, ante la mirada de cientos de personas.

#MiVozMiCiudad📢 | ¿Cómo va la seguridad y justicia en Santa Marta? 🤔



En Santa Marta el 66% de los encuestados no se siente seguro en la ciudad.



👇🏻Déjanos conocer tu opinión 👇🏻#mivozmiciudad #ciudadaniamásinformada #mantenteinformado #santamartainforma pic.twitter.com/TZvyTFP5h5 — SantaMarta CómoVamos (@SmtaComoVamos) August 6, 2023

Según Santa Marta Cómo Vamos, la principal causa de inseguridad obedece a la existencia de la delincuencia en hurtos y homicidios con un 83%.