¿La gastritis y el colon inflamado son lo mismo? Le explicamos

En la búsqueda constante por comprender lo que pasa en el cuerpo y cuidar nuestra salud, es fundamental aclarar conceptos médicos que a menudo pueden generar confusión. Dos términos que a menudo se confunden son la “gastritis” y el “colon inflamado”. Aunque ambos involucran el sistema gastrointestinal y pueden causar molestias abdominales, son afecciones distintas que afectan diferentes partes del tracto digestivo.

La principal diferencia entre la gastritis y el síndrome de colon irritable radica en las partes del sistema gastrointestinal que afectan, las causas subyacentes y los síntomas característicos.

Según explican los expertos de Mayo Clinic Health Letter, la gastritis se centra en la inflamación del estómago, mientras que el SCI se enfoca en los cambios en los patrones intestinales y se cree que está influenciado por factores como la sensibilidad intestinal y el estrés.

¿Qué es la gastritis?

La gastritis se refiere a la inflamación del revestimiento interno del estómago. Esta inflamación puede ser causada por diversas razones, como infecciones bacterianas (como Helicobacter pylori), el uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs) o factores relacionados con el estilo de vida, como el estrés y el consumo excesivo de alcohol.

Los síntomas comunes de la gastritis incluyen dolor abdominal, sensación de ardor, náuseas e incluso vómitos. También agruras e indigestión.

Causas

La gastritis se desarrolla cuando el revestimiento del estómago se inflama. Esto puede ocurrir por varias razones como tener la bacteria Helicobacter pylori, la cual puede debilitar la capa protectora del revestimiento estomacal, permitiendo que los jugos digestivos dañen el tejido y causen inflamación.

Algunos medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y los corticosteroides, pueden irritar el estómago y llevar a la gastritis, especialmente cuando se usan durante períodos prolongados.

La producción excesiva de ácido estomacal puede irritar el revestimiento del estómago y causar inflamación. Esto puede estar relacionado con factores como la dieta rica en alimentos picantes o ácidos y el consumo excesivo de alcohol.

Además, el estrés puede aumentar la producción de ácido estomacal y debilitar las defensas del estómago.

¿Qué es el colón Inflamado?

Por otro lado, el colon inflamado se refiere a la inflamación del intestino grueso, también conocido como colon. La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, es un ejemplo de afección que puede causar inflamación crónica en el colon.

Los síntomas pueden variar desde dolor abdominal, diarrea con sangre, pérdida de peso, fatiga, cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones. Su prevención generalmente implica llevar un estilo de vida saludable, mantener una dieta equilibrada con alto contenido de fibra y beber suficiente agua.

Causas

Las causas exactas no están completamente comprendidas, pero, según se lee en el libro ‘Mayo Clinic on Digestive Health’, se cree que varios factores pueden contribuir como algunos cambios en la dieta o es estrés, sobre todo en personas que tienen un intestino sensible y reactivo.

Acá las contracciones intestinales pueden ser más fuertes y duraderas o más débiles de lo normal, lo que afecta el ritmo normal de los movimientos intestinales. También, cambios en la composición de las bacterias intestinales pueden contribuir al SCI.

El estrés, la ansiedad y la depresión pueden desencadenar o empeorar los síntomas del SCI. El sistema nervioso y el sistema digestivo están interconectados, lo que puede influir en los síntomas intestinales.

El cirujano coloproctólogo mexicano Jesús Macías aseguró a W Radio que “las emociones que tenemos se canalizan y se manifiestan a nivel intestinal”.

Consejos para prevenir la gastritis y el colón inflamado

Médicos y estudios recomiendan optar por una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras para contribuir a un sistema digestivo saludable, como también mantenerse hidratado es fundamental para el funcionamiento adecuado del tracto gastrointestinal.

El estrés crónico puede desencadenar o empeorar problemas gastrointestinales. Practicar técnicas de relajación y mindfulness puede ser beneficioso.

Limitar el consumo de alcohol y el uso de medicamentos sin prescripción médica puede ayudar a prevenir la gastritis.

Para concluir, tanto la gastritis como el colon inflamado son afecciones gastrointestinales distintas que requieren atención y cuidado específicos. Al comprender sus diferencias y tener prácticas saludables, se puede trabajar hacia un sistema digestivo más equilibrado y una mejor calidad de vida.