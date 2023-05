¿Por qué se genera el estreñimiento y cómo puede evitarlo? Doctora Juliana Suárez explica

Uno de los temas de salud más comunes que afecta a la ciudadanía a nivel global es el del estreñimiento, pues ha generado gran curiosidad e impacto por todo lo que engloba, para ampliarnos el panorama de manera gráfica y explicativa, la doctora Juliana Suárez, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, nos habla en Salud y Algo Más sobre el tema.

“La definición de estreñimiento ha ido cambiando, pues el problema no solo se refiere a no evacuar, sino también en sentir que no hubo una evacuación completa, en tener muchos gases, entre otros factores”, explicó la experta.

Del mismo modo, se refirió también a algunas alertas para consultar a un doctor, mencionando el tema de los alimentos, que es uno de los mas recurrentes que pueden desarrollar esta condición.

“La posición es importante a la hora de defecar, la evacuación debe ser sin esfuerzo y placentera, ahora, en cuanto la comida, las personas dejan los alimentos porque sienten que estos les hacen daño, pero no buscan un sustituto, se pueden reemplazar no necesariamente por frutas y verduras, sino también por fibra, frutos secos, leguminosas, entre otros, entre mayor variedad se consuma, mejor”, agregó.

Además, habló de el mejor horario para evacuar, siendo este en la mañana, comentando que la emocionalidad también influye en el estreñimiento.

“Lo que nos sucede a nivel emocional lo vive nuestro sistema digestivo. El estrés, la preocupación y los nervios pueden afectar las buenas deposiciones. Yo recomiendo realizar ejercicios como caminar, correr, pilates, natación”, agregando que se deben eliminar los tabús para que así las personas puedan tratar sus problemas con mayor tranquilidad, “lo ideal es que la gente pueda hablar de las cosas por su nombre, manifestarlo sin tabú”, concluyó.

Finalmente dio un resumen especialmente para Salud y Algo más, de los principales factores a tener en cuenta para evitar el estreñimiento, siendo los siguientes:

Levantarnos y tomar dos vasos de agua.

de agua. Desayunar bien, incluir un café en caso de poder consumirlo.

bien, incluir en caso de poder consumirlo. Intentar evacuar en la mañana con la posición adecuada.

con la posición adecuada. Si a lo largo del día tenemos la oportunidad de evacuar, no retenerlo.

Consumir fibra en la alimentación y que esta sea muy variada.

Hacer ejercicio y llevar una vida llena de bienestar.

Reviva la transmisión en vivo y las explicaciones gráficas de la doctora en Salud y Algo Más: