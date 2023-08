Superfinanciero, César Ferrari, descartó aumentar cobro del Soat a motos

Motos en Bogotá Colombia imagen de referencia. Foto: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images. / Anadolu Agency

El superintendente financiero, César Ferrari, descartó la propuesta de Fasecolda de aumentar el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a las motos por encima de los carros, teniendo en cuenta que el nivel de riesgo de accidentes de los primeros es mayor.

“Acá hay un problema serio, resulta que los que manejan motos tienen los menores ingresos, entonces subirles el costo de las pólizas es medio complicado”, afirmó Ferrari.

Por otro lado, el superintendente reconoció que cuando se bajaron las primas de los seguros de las motos, se esperaba que hubiera una mayor venta de seguros y no pasó “porque seguramente, para decirlo en términos muy técnicos, la elasticidad era muy pequeña, entonces no respondieron adecuadamente y eso nos coloca en una encrucijada grande, tenemos una reducción de precios importantes, la cantidad de asegurados no ha aumentado en la misma proporción, ha aumentado en una cantidad mucho menor, entonces quiere decir que el problema sigue siendo de ingresos”.

Recordemos que la propuesta de Fasecolda se da en medio de una grave evasión del SOAT por parte de los conductores de motos.

Las cifras señalan que, de los 18.4 millones de vehículos que circulan en el país, sólo el 9,7 millones cuentan con un SOAT vigente, es decir que hay un 47% que va a ver el cumplimiento de esta obligación en cuanto a las motos, en total son 11,2 millones, de las cuales 59% no cuenta con este seguro.