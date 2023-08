Debate: ¿Se deben reformar las facultades de la Procuraduría?

Esta semana se conoció el fallo de la Corte Constitucional, por medio de un fallo de 87 páginas, que reforma profundamente las facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación.

Es por esto que en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, pasaron Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, y el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez.

“La Corte Interamericana, en el caso Petro Urrego vs. Estado, ordenó que la Procuraduría no puede quitarle su derecho a ser elegido. La reforma va encaminada a ello y es que este ente no puede cercenar los derechos políticos de los ciudadanos”, indicó Landinez.

Además, mencionó que la Corte Constitucional le dio la razón al presidente Gustavo Petro al decir que “la Procuraduría no puede suspender a funcionarios electos popularmente”.

De esta manera, Valencia le dio la razón a la Corte Constitucional, pero señaló que no es posible que si un funcionario está cometiendo delitos no se pueda hacer nada.

“Creo que la Corte Constitucional tiene razón: lo que dice es que no se pueden violentar los derechos de elegir y ser elegido. Sin embargo, cuando se dice eso debe haber un debate, pero lo que no puede pasar es que tengamos un alcalde robándose la ciudad y no se pueda hacer nada”, aseguró.

“Hay que entender que hay una jerarquía de derechos y se deben priorizar unos sobre otros. Obviamente no se puede suspender por cualquier cosa”, añadió.