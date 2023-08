Emergencia en La Guajira empezó hace más de una década: veeduría en audiencia de la Corte

Inició este viernes 11 de agosto, la audiencia pública ante la Corte Constitucional, sobre el decreto 1085 de 2023 que estableció y dio vida a la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.

La audiencia pública se está desarrollando bajo 4 ejes temáticos: el diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira; el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira; las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento y finalmente, la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático. Previo a estas declaraciones, se presentó el presidente de la República, Gustavo Petro, para que explicara las razones que justificaron la expedición del decreto.

La gobernadora del departamento de La Guajira, Diala Wilches, señaló que “en materia económica y en garantía de derechos nuestro balance es critico. Aún cuando el país avanza, las circunstancias adversas siempre persisten en la Guajira. De acuerdo a la CEPAL en 2022 tenemos una cifra importante, se ha indicado una prevalencia significativa de inseguridad alimentaria”.

También habló la representante de la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017, Ruth Chaparro, casi con la voz entrecortada afirmó que “estamos en un asunto de Estado, no de gobierno. En nombre de la sociedad civil, 5 organizaciones hemos hecho veeduría, nosotros recorremos el desierto, la emergencia humanitaria empezó hace más de una década, lo mismo para la emergencia ambiental”.

Señaló que lo mejor que resume la crisis es la sentencia T-302, “que no declaró emergencia, pero declaró el estado de cosas inconstitucionales, eso es muy grave”.

En el recinto, también se encuentra la autoridad tradicional, Luis Fernando Hernandez, representante de la mesa de diálogo y concertación para el pueblo Wayúu.

Comentó que “lo que ha existido en ese espacio de diálogo que se ha hecho en el territorio, no ha habido la responsabilidad de cada uno de los sectores. Nos hemos sentado con todos, pero no venimos articulación con el Gobierno Nacional. Eso hace que el diálogo no tenga los resultados esperado por nosotros”.

Se tiene previsto que esta audiencia pública vaya hasta las 6:00 p.m. Al final, las autoridades y expertos invitados remitirán escritos de resumen de sus intervenciones y tendrán un plazo de 7 días para hacerlo.