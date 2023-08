Así condicionan los malos hábitos y el estrés su cuerpo para sufrir de diabetes

Dahiana Castillo, nutricionista y dietista, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, para hablar de la diabetes y la alimentación que deben seguir las personas que padecen esta condición.

“Lo primero que hay que saber es que el sistema de salud colombiano no está preparado para prevenir, sino para determinar cuando ya existe”, señaló.

De esta manera, se habló de algunos de los síntomas que aparecen cuando una persona está teniendo problemas de diabetes.

“Lo primero que sucede es que la persona presenta problemas con la transformación de azúcares”, mencionó.

Mareos.

Malestar.

Fatiga.

Querer orinar mucho.

Querer tomar agua a todo momento.

Tener mucho sueño.

Por esta razón, indicó que estos síntomas son un indicador de un problema de la transformación de los azúcares, “así los exámenes estén saliendo bien”.

Tipos de diabetes

Castillo explicó que hay dos tipos de diabetes, aunque reconoció que se está hablando de una tercera.

Tipo 1: “está relacionado con el sistema inmunológico y con el páncreas, no es directamente asociado a los hábitos”

Tipo 2: “Tiene una relación directa como en el desarrollo y la reversión de la condición. Hay gente que sí se puede sanar. Solo se puede cuando la persona está enfocada en cambiar sus hábitos de alimentación”.

Edulcorantes artificiales

Asimismo, la nutricionista aseguró que el azúcar genera una adicción grande y reconoció que, aunque el objetivo debe ser dejar por completo estos alimentos, se debe tratar de evitar los edulcorantes.

“El azúcar estimula la dopamina, por eso genera una sensibilidad y una adicción. Lo ideal es que dejemos el azúcar, sin embargo, que el objetivo sea evitar los edulcorantes”, afirmó.

“Esto no se puede quitar de la noche a la mañana porque se sentirá el síndrome de la abstinencia, por eso debe ser progresivo para que sea más fácil”, agregó.

Estrés, un factor clave para sufrir de diabetes

“Cuando el cuerpo empieza a sentir estrés, cuando la persona vive así, el cuerpo entiende que vive en peligro y todo el tiempo se le manda el mensaje de que debe guardar grasa”, contó.

Es por esto que, según la especialista, “si tienes buenos hábitos, pero vives en estrés todo el tiempo, el resultado no se da. Si no hay un ambiente que no les da salud emocional, no habrá mejora”.