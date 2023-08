Batería y otros factores que le pueden decir que su celular está para cambiar

Además de permitir una comunicación más sencilla entre las personas, los celulares se volvieron en una herramienta indispensable a la hora de trabajar, pues desde ese dispositivo se pueden adelantar reuniones, gestionar archivos, entre otros; y debido a la importancia que tiene ese aparato electrónico, es necesario que para alargar su vida útil se empleen técnicas de limpieza, depuración de información, actualizaciones y más.

No obstante, en ocasiones el teléfono móvil no alcanza a cumplir ni el año de comprado y debe ser reemplazado porque presenta diferentes fallas; por eso, tome nota de cuáles serían y aprenda a identificarlas.

Recuerde que a pesar de que muchas de estas ‘señales’ se pueden arreglar con servicio técnico, debe calcular si a largo plazo le resulta rentable.

Señales para cambiar su celular

Sistema operativo desactualizado u obsoleto

Periódicamente, el celular avisa por medio de un mensaje que necesita ser actualizado, esto con el fin de mejorar errores en el sistema o implementar nuevos esquemas de seguridad dentro del dispositivo; no obstante, en ocasiones es común que los usuarios las posterguen por falta de tiempo o simplemente porque no ven que sean importantes; no obstante, esto provocaría a largo plazo una ralentización del teléfono o en un caso más severo que no pueda volver a actualizarlo.

Adicionalmente, Apple y Google, empresas encargadas de desarrollar los sistemas operativos iOS y Android respectivamente, lanzan constantemente actualizaciones que ya no funcionan en dispositivos antiguos; por ejemplo, a finales de 2023, llegará ‘Android 14′ y desde ya expertos en la materia hablan que no funcionaría en celulares con un rango menor a ‘Android 12′.

Se traba al abrir diferentes aplicaciones

Esperar más de 5 segundos o que las aplicaciones se cierren inesperadamente, no es normal y es una clara señal de que su celular debe ser cambiado. Recuerde que al igual que con el sistema operativo, las APPS también sacan constantes actualizaciones para mejorar su operatividad, por eso, es indispensable que sean instaladas en el celular.

De igual manera, a largo plazo podría afectar la rapidez de su dispositivo y volverlo lento utilizando cualquier aplicación.

Problemas en el almacenamiento

Si ya intentó aumentar la memoria RAM de su dispositivo, pagar por almacenamiento extra o eliminar archivos que no necesita y aun así le aparece un mensaje de que tiene poco almacenamiento, llegó la hora de reemplazarlo con una referencia más actualizada.

Desgaste en la batería

Así como se estima que la vida útil de un celular es de 4 a 5 años, expertos también consideran que en el caso de las baterías estas deberían durar más de 3 años; sin embargo, muchas veces se cometen errores que obligan a los usuarios a cambiarlas o en situaciones más severas, reemplazar el celular.

Se apaga repentinamente

Usar el celular y que se apague sin motivo alguno, puede significar que debe cambiarlo, así su celular no esté del todo obsoleto. Dentro de las razones por las que ocurre esta situación está: desgaste de la batería, temperatura elevada, caídas frecuentes, fallo en el sistema operativo, entre otras.