¿Las conoce? Estas son las 10 cosas que nunca debería hacer con su celular

El celular es una herramienta tecnológica vital para los seres humanos, pues es utilizada con frecuencia tanto en lo personal como en lo laboral para almacenar información, conectar más fácil con los otros, navegar por Internet o simplemente en casos de ocio; por eso, es indispensable conocer cómo prolongar la vida de estos dispositivos móviles para que no tenga que cambiarlos periódicamente.

10 cosas que NO debe hacer con su celular

¿Ha sentido que su celular va lento o incluso que ya no le dura la batería? Pues estos componentes son los que principalmente se ven afectados cuando se tienen malas prácticas, por lo tanto, lo invitamos a tomar nota para que conozca cómo proteger su teléfono móvil:

Cargar su celular toda la noche:

Para evitar problemas de calentamiento o que le dure menos tiempo la batería, expertos recomiendan que el teléfono solo deba cargarse durante periodos de dos a tres horas, dependiendo el dispositivo que tenga e incluso no esperar a que llegue la carga al 100%.

Asimismo, no permita que su smartphone se descargue por completo o esté en menos del 15% porque impactaría negativamente en la tasa de resistencia del móvil.

Conectar su teléfono al vehículo:

Otro de los aspectos que también se hace con frecuencia es conectar el teléfono móvil al carro, una práctica común que salva a más de uno; sin embargo, tampoco es recomendable y desgastaría con el tiempo la batería.

Postergar las actualizaciones

Desde el momento en que se adquiere un celular es normal que se descarguen aplicaciones que requieren actualizaciones constantes, ya sea para corregir fallos en el sistema o para agregar nuevas funcionalidades; no obstante, algunos usuarios prefieren desactivar dichas mejoras por un tema de almacenamiento.

Lo mismo sucede cuando se postergan las actualizaciones del sistema, un error gravísimo que cometen algunas personas; pues esto evita que se perfeccionen varias funcionalidades o que se mejore la seguridad del dispositivo.

Dejar activado el wifi o bluetooth

Puede verse como algo inofensivo dejar activado el wifi o bluetooth cuando no lo usamos; no obstante, cuando se hace regularmente desgasta la batería haciendo que no dure el tiempo suficiente.

Apagar el celular ocasionalmente

Aunque suene extraño, expertos aseguran que es importante apagar mensualmente el celular por un periodo de 5 a 10 minutos, esto permitiría que el dispositivo descanse y reinicie sus funcionalidades completamente.

Cerrar las aplicaciones abiertas

Se tiene la creencia de que cuando cerramos la lista de apps que se tienen abiertas, mejora el rendimiento del dispositivo; sin embargo, esto no sería cierto si con frecuencia las utilizamos, pues el celular debe volver a hacer un proceso de arranque para que funcione la aplicación deseada.

Exponer el teléfono a altas temperaturas

Cuando se viaja a lugares calurosos, expertos aseguran que la batería se ve afectada por las altas temperaturas a las que se expone el dispositivo, por lo tanto, se aconseja dejarlo en lugar con sombra o en un espacio aireado.

Conocer el IMEI

Al momento de comprar o adquirir un nuevo dispositivo móvil, se recomienda que el usuario conozca el código IMEI, un número de quince dígitos que sirve para identificar el celular cuando se conecta a una red; pero ¿por qué es útil? Es necesario aprendérselo o tenerlo anotado por lo menos en un papel porque en caso de robo, las autoridades podrían rastrear la última conexión del teléfono.

Navegar en sitios web peligrosos

Millones de páginas web son navegadas a diario por los usuarios, donde no solo se pone en riesgo los datos personales, sino también la información del dispositivo. Por eso, es recomendable que, al ingresar a una web, se verifique el candado que aparece en la parte superior izquierda de la barra donde se almacena la URL; a su vez, evitar descargar cualquier aplicación dudosa.

Copias de seguridad

Todos los días, los dispositivos móviles almacenan información indispensable que debería de ser guardada por los usuarios en las nubes de Google o iOS; no obstante, se presentan casos en los que las personas nunca realizan las copias de seguridad y, en caso de pérdida o robo, les es difícil recuperar la información recopilada.