Hemos encontrado imprecisiones en las cifras, es grave: MinAgricultura sobre la ANT

Un tema que genera mucha preocupación son los recientes cuestionamientos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre las cifras que presenta como logro de la reforma rural y del actual Gobierno, cuando en realidad el mérito no se lo lleva del todo.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, habló ante los micrófonos de La W y señaló que es preocupante “y grave porque el Acuerdo de Paz nos fijó 2 indicadores importantes. Uno de 7 millones de hectáreas de titulación de propiedad y del otro lado, 3 millones de reforma agraria. Lo que hemos encontrado es que hay imprecisión en las cifras y hemos venido estableciendo una verificación en dos pasos de cómo son estas gestiones para tener la mayor transparencia que afirme la seriedad de este Gobierno”.

También se refirió al artículo de Cambio en el que denuncia que la ANT estaría comprando tierras que no son productivas; la ministra respondió que se pararía la compra de este predio. Muchos señalan que es preocupante porque además de no entregar las cifras que son, estarían entregando tierras no productivas.

“Dentro el proceso de compra de tierra hay unos canales de confirmación y triangulación de información sobre las tierras que cumplan los requisitos jurídicos, técnicos, etc. Evidentemente la reforma agraria es comprar tierras para la reactivación económica y la producción de alimentos, toda la dirigencia que sedan surtir es necesaria para evitar que se llegue a hacer compras de tierras que no cumplan con esa característica”.

Por otra parte, se refirió al tema de las cifras que no cuadran en la ANT, lo cual ha suscitado unas diferencias entre el director de la Agencia y la ministra; y que podría estar tambaleando la confianza entre ambas partes.

“Yo creo que más que personalizar, el asunto es de verdad delicado. Esto tiene los canales institucionales establecidos, no es un tema de si tenemos o no confianza. Yo creo que aquí quienes han querido llevar esto en distintas interpretaciones a temas personales, pues no están distrayendo los temas de fondo”.

¿Cómo se resuelve el tema de las cifras?

La jefe de la cartera señaló que “el presidente nos ha pedido que nos responsabilicemos desde el Ministerio de Agricultura de articular a todo el sector y a todos los sectores comprometidos. Porque no solamente le corresponde a la Agencia de Tierras, convocamos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad de Tierras, y otras entidades. Tenemos resultados importantes, unos procesos de aprendizaje y de fortalecimiento interinstitucional, pero tenemos que acelerar para cumplir con las expectativas”.

Por último, habló sobre los testimonios anónimos de empleados de la ANT en los que afirmaban que hay presión para dar cifras y que eso los llevo a dar una cifra mentirosa. La ministra señaló que “no me corresponde a mí calificar o descalificar este tipo de situaciones. Yo creo que aquí lo que nos corresponde ahora es poder avanzar muy rápido en la ejecución de las políticas de fondo”.

