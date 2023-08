Ejército conocía sobre plan del ELN para atacar al fiscal y no alertó

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el Ejército había sido alertado sobre información relacionada con el plan que el grupo armado ilegal del ELN estaría construyendo para atentar en su contra y pese a ello, guardó silencio.

En entrevista con La W, el jefe de la Fiscalía en Colombia dijo que incluso al comandante el Ejército, general Luis Ospina, se le había notificado desde la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) sobre el movimiento de 3.000 millones de pesos para una operación terrorista que se iba a adelantar y que esa información no fue compartida.

Señaló que esto es muy grave y que están en inminente riesgo de vulneración sus derechos a la vida, honra y dignidad y los de su familia. Asimismo, indicó que esas amenazas están obstaculizando su desempeño como fiscal.

“La semana pasada tuve una reunión con el ministro de Defensa, la cúpula militar y ahí se les preguntó sobre la información que tenían sobre las tres fuentes que nos entregaron y él (general Luis Ospina), manifestó que no conocía esa información de forma muy tangencial”, dijo Barbosa en La W.

También dijo que los datos que días antes se habían recibido eran mucho más precisos que los que el comandante del Ejército mostró en esa reunión, “se encontró que se le había entregado al Ejército una información de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) sobre unos traslados de unos recursos para una operación terrorista que se iba a adelantar, esa información no fue compartida por el Ejército Nacional”.

Barbosa indicó que todavía no se tiene claridad sobre esa información en la UIAF, “yo le pregunté al presidente de la República y me dijo que no conocía sobre eso”.

Lo que nosotros estamos observando acá es que hay una suerte de informaciones que están yendo y viniendo al interior del Estado, por lo que señaló que es una muestra de descontrol.

“Si las cabezas del Estado desde el ejecutivo, que manejan la oficina de inteligencia, que manejan información financiera confidencial, no conocen esta información, eso quiere decir que no hay un control al interior del mismo Estado y es sobre eso que nosotros estamos investigando y por eso se llamó a declarar al comandante del Ejército, para que nos informe en términos judiciales qué es lo que se conoce”.

Precisamente, el próximo 22 de agosto el general Luis Ospina deberá contarle a la Fiscalía General de la Nación, en medio de una declaración juramentada, qué información se tiene sobre los planes que tendría el ELN para atentar contra el jefe del ente encargado de investigar y acusar en Colombia.

Escuche la entrevista completa a continuación: