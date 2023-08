Montería: niegan tutela que buscaba revivir aspiración de Luis Fernando Ballesteros

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería no le dio la razón al abogado Luis Fernando Ballesteros, quien acudió a una acción de tutela para volver a la contienda electoral como candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Montería.

Ballesteros acudió a las vías jurídicas, luego de que un supuesto error en el proceso de inscripción ante la Registraduría le negara la posibilidad de sus aspiraciones por el cargo más importante de Montería. En ese sentido, presentó la acción de tutela solicitando el reconocimiento de “los derechos fundamentales a la participación en política, a elegir y ser elegido”.

En ese sentido, el abogado buscaba que el juez competente ordenara

a la Registraduría la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Montería por la coalición Pacto Histórico.

Sin embargo, el Juzgado antes referenciado concluyó que “el interesado y el partido coadyuvante (Colombia Humana), contaban con el término de un mes para la respectiva inscripción y no debieron esperar para la misma el último día, sin aportar la documentación requerida; ni físicamente ni a través de la Plataforma Web de la accionada (Registraduría). Tal como viene señalado en la certificación que reposa en el plenario y no es atribuible esa responsabilidad a la organización electoral hasta tal punto de llevarlo a las vías de hecho o violación del debido proceso administrativo con la acción constitucional objeto de estudio, cuando fueron ellos quienes no realizaron el trámite previsto en la Ley Estatutaria”.

En contexto en La W:

“A pesar de las pruebas traídas al plenario, no se advierte una violación al derecho de elegir y ser elegido invocado por el actor, ni del derecho al debido proceso administrativo del accionante en el trámite de inscripción, por lo que la decisión no puede ser otra que la de negar el amparo reclamado”, estableció el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería.

Cabe recordar que, en el marco de las reclamaciones de Luis Fernando Ballesteros se presentaron jornadas de protesta en las afueras de la Registraduría en Montería durante tres días (del 01 al 3 de agosto de 2023). Sin embargo, desde esta entidad se insistió en que el entonces precandidato no logró aportar la documentación necesaria para inscribir su candidatura.