Tenemos que saber en cuánto nos queda el salario y si nos sirve venir: Karina Espinosa

En medio de la discusión del segundo debate del proyecto de ley que busca bajarles el sueldo a los congresistas, la senadora liberal Karina Espinosa causó polémica con su intervención ante la Plenaria, pidiendo claridad sobre en cuánto les quedaría el salario.

Espinosa aseguró que, dependiendo de la remuneración, cada uno tendría que evaluar le “sirve o no”, proponiendo incluso sesionar virtualmente en un escenario de recorte de sus ingresos.

“Parece que aquí no hiciéramos nada y, si aquí no vamos a venir a hacer nada, pues que nos quiten el salario a todos, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates de forma virtual, y así nos dedicamos a nuestras actividades privadas o públicas. Tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir”, señaló.

La senadora, autora de la controvertida ‘ley cero cacho’, planteó que la realidad de cada congresista es distinta y manifestó que eso se debería tener en cuenta al momento de fijar los sueldos.

“No es lo mismo un congresista que viene de región. En mi caso, no tengo aeropuerto en el departamento de Sucre, a mí me toca poner gasolina y viajar siempre a Montería, que es la ciudad más cercana. Yo tengo tres hijos, hay gente que tiene un hijo, que vive en Bogotá. Las circunstancias de cada congresista son distintas y eso también hay que entrar a mirarlo”, dijo Espinosa.

Los congresistas colombianos ganan 37 veces lo que recibe un trabajador de salario mínimo, cifra que genera indignación en la opinión pública. Según el último incremento, hoy la remuneración de senadores y representantes es de $43.418.535.