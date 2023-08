Debate: ¿el fiscal Barbosa “se dejó engañar” sobre atentado?

¿El fiscal “se dejó engañar” sobre atentado? Aunque el presidente Gustavo Petro enfatizó que siempre le ha dado su apoyo al fiscal general Francisco Barbosa para la seguridad que requiere tras denunciar un atentado en su contra por parte del ELN, el jefe de Estado aseguró que un alto funcionario “se ha dejado engañar”, pues ningún otro organismo de inteligencia contaba con la información revelada por la Fiscalía.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Iván Velásquez señaló que el Gobierno Nacional se ratifica en que ninguna agencia de inteligencia del Estado tiene información sobre el presunto atentado que estaría planeando la guerrilla del ELN contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esto luego, según Velásquez, tras el análisis que se realizó por parte de las autoridades de la información que se habría suministrado.

En Sigue La W José Jaime Uscátegui, representante del Centro Democrático y Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico debatieron sobre la coyuntura

El representante Uscátegui inició su intervención cuestionando “por qué el presidente Petro no está más bien confrontando al ELN responsable de eso (presuntas amenazas al fiscal Barbosa) y de secuestros como el del soldado en Fortul, Arauca. Por qué no pelea con los delincuentes que son los que están masacrando y traficando, por qué para ellos no hay ningún llamado de atención”.

Añadiendo al tiempo que “van al menos 31 incumplimientos al cese al fuego y eso si no le amerita al presidente ninguna manifestación”.

Posteriormente, el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra expresó que “básicamente el presidente Petro y el Gobierno actual viene de una circunstancia de oposición de muchos años y comprende muy bien la responsabilidad de proteger la vida de todos los ciudadanos y cargos públicos como el del fiscal”, mencionó.

Becerra también comentó que desde el Gobierno y el presidente existe y ha existido esa disposición de darle seguridad al fiscal Barbosa.

Enfatizando luego que “lo que evaluamos no es solo un pronunciamiento del presidente, evaluamos un pronunciamiento del ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la dirección de la Policía Nacional, de la UIAF y de una institución que cumplen con la rigurosidad para comunicar lo que se dijo y que el presidente ha dicho”.

Se refirió también a lo dicho por el fiscal en materia de ese presunto plan del ELN y dijo que “hay un apresuramiento por parte del fiscal y eso se termina enredado con opiniones políticas”.

Expresando a la vez que “debe haber un llamado a la responsabilidad porque cuando hablamos de amenazas y seguridad de personas se debe actuar con mucha prudencia y el fiscal creo que no ha actuado con esa prudencia”.

En su respuesta, Uscátegui puso sobre la mesa que no se trata de amenzas solamente hacia el fiscal Barbosa, sino “también son las amenazas contra María Fernanda Cabal y contra el general (r) Zapaterio, y no hay duda en el país que estas personas estén amenazadas”.

Añadiendo que “al Gobierno no le queda bien salir a desestimar estas amenazas, ¿o es que toca esperar a que asesinen a algunas de estas personalidades?”, cuestionó.

Puntualizando nuevamente que el presidente Gustavo Petro “debería exigirle al ELN que deje de delinquir”.

Finalmente, Becerra respondió diciendo que “no existen elementos, y no lo digo yo, ni el presiente, lo dice la comunidad de inteligencia colombiano que actúa con mecanismos técnicos que yo no voy a colocar en duda. Si Uscátegui quiere colocarlo en duda, pues es una opinión política respetable, pero le creo a esa institucionalidad y creo que el fiscal general se ha sobreactuado y no ha sido responsable”.

Concluyendo al estar de acuerdo con su colega de la colectividad de oposición con que “al ELN hay que exigirle. Respaldemos los términos en los cuales el Estado y el ELN han llegado al cese al fuego y si hay hechos violatorios, se deben tramitar dentro de los mecanismos que se acordaron”.

