La tierra en extinción de dominio que tiene el Gobierno pasará al campesinado: Petro

En el marco de la entrega de dos haciendas, ‘Mochalito’ y ‘Las Mercedes’, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, el presidente Gustavo Petro, el pasado 23 de agosto expresó que “toda la tierra en extinción de dominio, la que tenemos en nuestras manos y la que la corrupción ha querido quitarle al pueblo, debe pasar al campesinado de Colombia para producir alimentos”.

Las haciendas antes referenciadas de cerca de 1.641 hectáreas fueron entregadas a 182 familias campesinas para que adelanten proyectos productivos y se pueda avanzar en la reforma agraria, según expresó el presidente Petro.

“No puede haber una sola repartición de tierra a campesinos que no vaya acompañada de crédito y de ayuda para la producción, porque si no, entregamos tierra pelada, y la tierra pelada no produce riqueza”, agregó el jefe de Estado.

El presidente insistió en la reforma agraria y nuevamente hizo un llamado a los hacendados del departamento de Córdoba.

“Les decimos que queremos que sean más ricos, pero la riqueza no consiste en tener más y más tierra acaparada sin poderla hacer producir, sino en tener lo suficiente para hacerla producir, para ser grandes ganaderos, grandes productores de carne y de leche”, puntualizó.

En contexto en La W:

“Si el campesinado de Ciénaga de Oro puede producir maíz, yuca, ñame, caña para la panela con coco y la yuca para el cazabe, entonces este pueblo podrá ser más rico”, indicó.

Sobre las dos haciendas, desde el Gobierno Nacional se precisó que “el predio ‘Mochalito’ está ubicado en la vereda Punta Yánez del municipio de Ciénaga de Oro y tiene un área de 739 hectáreas, aprovechables en su totalidad. Hasta el momento se destinó a la ganadería. Presenta topografía plana ondulada y suelos apropiados para uso agrícola intensivo o con capacidad de uso elevado”.

Por su parte, el predio ‘Las Mercedes’ “se ubica en la vereda Laguneta, también en Ciénaga de Oro y está constituido por un área total de 902.038 hectáreas, con vocación pecuaria y agrícola moderadamente intensiva”.

Desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se señala que “actualmente, en el predio existen construcciones como corrales y campamentos de una planta, en los que se encuentran perrera, cobertizo, garaje, casa principal y tanque en buen estado de conservación, con una construcción total de 2.446 metros cuadrados”.

En el acto protocolario y de manera simbólica adelantado el pasado 23 de agosto, “el presidente Gustavo Petro hizo entrega de los derechos de uso de tierra a beneficiarios de esta iniciativa gubernamental”.

Compromisos con Ciénaga de Oro:

Ante el pueblo de Ciénaga de Oro, el mandatario estableció varios compromisos con la comunidad: diez mil campesinos beneficiados con los programas de reforma agraria, una sede del SENA, un estadio de fútbol o de béisbol –como lo deseen los habitantes– y una sede de la facultad de música del departamento, para lo cual solicitó a la Alcaldía apoyar al gobierno para adquirir la edificación que se requiere para este proyecto.

“Diez mil campesinos produciendo comida harán de este municipio un municipio rico, en cuyas calles pasarán tractores y máquinas para producir los alimentos. Y las bullas y las alegrías y la música podrán ser posibles como nunca antes. Y el loro viejo, que decía mi abuela, se convertirá en el loro nuevo, capital de una Córdoba potencia mundial de la vida”, concluyó el presidente Petro.