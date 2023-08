ANM señaló que no se otorgaran más contratos de minería a cielo abierto

En el encuentro “Minería a Otro Nivel”, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, señaló que en este Gobierno no se acabará con la minería. Sin embargo, no se otorgaran nuevos contratos de mineria a cielo abierto.

“Nunca se nos ha pasado por la cabeza acabar con la minería, este es un sector fundamental en el Plan de Gobierno, pero tenemos que establecer una nueva relación con la minería, que vaya de la mano con el respeto de la preservación ambiental”, indicó Pardo.

La ANM anunció una serie de medidas claves que reflejan esta nueva dirección para el sector. En primer lugar, enfatizó en que no se otorgarán más contratos de minería a cielo abierto, pero se respetarán los contratos existentes y los derechos adquiridos en relación con el Estado. Esta medida se presenta como un paso significativo hacia una minería más responsable y sostenible que promete el Gobierno.

“Este Gobierno respeta los derechos adquiridos y los contratos mineros suscritos con el Estado. No vamos a cerrar ninguna mina de carbón térmico, el que las va a cerrar es el mercado, no este Gobierno. Esto no es un Gobierno maligno que esté acabando con la minería, es el mercado y el mundo el que está marcando un camino”.

Sobre el carbón metalúrgico, anunció que habrá un mayor estimulo a las operaciones relacionadas con este recurso, ya que el carbón desempeña un papel crucial en la producción de acero.