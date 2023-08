¿Cuál es la razón de salud que obliga a Petro a cancelar compromisos?

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El presidente de la República, Gustavo Petro, le dio una entrevista exclusiva a la revista Cambio y a W Radio para tratar temas coyunturales de Colombia entre los que destacan su salud, el tema de su hijo Nicolás Petro, la muerte del coronel Óscar Dávila, Odebrecht y el fiscal Francisco Barbosa.

Y es que una de las constantes en el Gobierno Nacional ha sido la no asistencia del presidente Gustavo Petro a varios eventos nacionales, por lo que se ha rumorado sobre un posible mal estado de salud del mandatario.

Ante estos rumores, Petro aseguró que “no es nada grave” y tampoco es “lo mismo de siempre”.

“Al principio era inexperiencia con mi equipo, porque cuando extraños te hacen tu agenda y no es uno”, mencionó.

A esto le sumó que no es fácil manejar su propia agenda siendo presidente de una nación, por lo que contó que se la manejan otras personas.

“Por ejemplo, en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero”, mencionó.

“Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, añadió.

En redes sociales se habló incluso de la aparición de una inflamación en el cuello del presidente, preguntándose si se trataba de una enfermedad.

Además, se refirió a las declaraciones de Ingrid Betancourt en las que dijo que él sufría de “depresiones”.

“Ahí se vuelve chisme, como llamamos nosotros”, expresó.

Su ida a Cuba

“Hace unos años cuando se me hizo el diagnóstico en la boca del estómago yo lo dije, yo era congresista y lo dije. Me pareció que había que decirlo porque además me asusté. En ese entonces yo estaba en Cuba y ellos decidieron examinarme y vieron un carcinoma”, comentó.

“Lo dije públicamente y eso fue un error monumental, porque en la prensa me empezaron a señalar de mentiroso. ¿Yo para qué voy a decir mentiras de una cosa de esas? Pero era la narrativa, yo le llamo el relato periodístico”, agregó.

Fue así como Petro indicó que en ese momento volvió al país para tener una segunda opinión, momento en el que apareció “una cosa” de la que no quiso hacer escándalo.

“Yo solamente fui a mirarme a ver qué tenía, cualquier cosa que me hubieran dicho la creía”, dijo.

¿Ha sufrido de depresión?

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid, además, no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta ella son mentiras”, aseguró.

“Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”, finalizó.