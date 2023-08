Así se enteró el presidente Gustavo Petro de la captura de su hijo Nicolás

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva para la Revista Cambio y W Radio sobre sus incumplimientos de agenda, los rumores sobre sus quebrantos de salud, la visita a su hijo Nicolás, la financiación de su campaña, la relación con Armando Benedetti, las tensiones con Francisco Barbosa, entre otros temas importantes que lo tienen en el ojo del huracán.

Uno de los temas que sin duda más incertidumbre genera en este momento a los colombianos es qué va a pasar con el proceso que se lleva a cabo en la actualidad contra Nicolás Petro por el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña ‘Petro presidente’.

De acuerdo con el presidente, “mi hijo tendrá su mecanismo de defensa, no sé si dentro de ese proceso truculento que sufrí, pero no dije nada, se produjeron hechos violatorios y no quiero pronunciarme públicamente sobre eso, no quiero entrar a las honduras de ese tipo de proceso. Lo visité como papá, también fui vigilado en el tema”.

En cuanto al encuentro que tuvo con los abogados de su hijo, el primer mandatario dijo que cuando se enteró de la captura se comunicó con los representantes legales de Nicolás para informarse sobre el caso, “solo quería saber qué era lo que pasaba. Yo no tenía ni idea, yo no hablaba por teléfono con él ni nada, entonces no tenía ningún fluido y como se hizo publico los abogados yo dije qué pasa, quiero que le digan al presidente qué pasa, cuál es la situación, sobre todo la intención de llevar a implicarme”.

Además, confirmó que dicha reunión la convocó Laura Sarabia, su exjefa de Gabinete porque él no tenía los teléfonos de los abogados. “Sé que un amigo los propuso, pero fue después, entonces yo pregunté a varios quién tiene los teléfonos de esos señores, quería comunicarme con ellos, entonces todos buscaron”.

En esa misma línea, se refirió a la posibilidad que Laura Sarabia regrese a su Gabinete, indicando que “ya veremos, ese episodio me costó, eso me hizo sufrir porque ahí murió un coronel y no tenía por qué morir, es más, en mi criterio, a él lo mata la presión de la prensa (…)”.

