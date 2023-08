Presidente Petro reveló qué fue lo que habló con su hijo Nicolás en Barranquilla

En entrevista exclusiva con revista Cambio y W Radio, Gustavo Petro, presidente de la República, hablo de distintos temas de la coyuntura nacional, siendo uno de esos la captura y posterior liberación de su hijo Nicolás Petro.

En días recientes, el mandatario viajó hasta Barranquilla para visitar a su hijo, por lo que reveló qué fue lo que hablaron en esa corta reunión.

El presidente mencionó que el fiscal Barbosa ha tratado de ponerle el caso sobre la mesa en las conversaciones que han tenido, pero aseguró que nunca ha aceptado.

“Ahí hay un mundo más raro del que yo no quiero hablar porque lo prometí. Yo he hablado con el fiscal general en este periodo y veo que intenta ponerme el caso y nunca he aceptado que eso esté en la conversación porque no quiero”, dijo.

“Él (Nicolás) se fue resintiendo. Yo a veces me pongo en sus zapatos, porque si a mí me hubiera pasado algo así, o sea me enamoro, me caso y ¿mi amor me traiciona? Así ya haya desaparecido el sentimiento, pues me parece terrible. ¿Cómo puede? En un sentimiento en donde hubo amor, así desaparezca, ¿Cómo se puede volver en su contrario? Pues sí, esa es la realidad. Pero, vivir una experiencia así debe ser muy difícil. Yo, pues, me pongo en ese lugar”, detalló.

¿Se fracturó la relación entre Petro y su hijo?

“Sí, claro, porque como lo dije, es el único hijo mío que realmente se ha metido en política electoral. El episodio tiene truculencias y después de las truculencias propias de la vida personal, entonces viene la truculencia política”, afirmó.

Así las cosas, el mandatario de los colombianos se cuestionó por qué el fiscal del caso lo invitó al Búnker de la Fiscalía para que Nicolás diera su versión.

“¿Por qué hicieron todo eso? Porque era el hijo del presidente. O sea, es por mí. No es por él o por ella o por las personas que están ahí vinculadas. Es por mí. Y entonces yo estoy produciendo unos daños. No es un episodio fácil. Ahí hay algo más. Yo siento que las personas que están detrás de la estrategia de ver que Petro es un delincuente y (de) ver cómo lo tumban, entonces fallan. Porque a mí no me interesa enriquecerme con la presidencia”, señaló.