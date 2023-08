Petro solicitó a la Fiscalía investigar la compra de armas en Italia y el pago de sobornos

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, adelantar una investigación precisa, sobre el presunto plan, en el que se le pagaban comisiones a funcionarios del gobierno del expresidente, Iván Duque, para acceder a una multimillonaria compra de armas a proveedores italianos.

“Le solicito a la fiscalía hacer una investigación sobre la compra de armas en Italia y el pago de sobornos repitiendo el caso de Odebrecht/Aval”, dijo el presidente.

El mandatario en medio de su solicitud, comparó este caso de posibles sobornos con el caso Odebrecht y el Grupo Aval.

Cabe recordar que, incluso la exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez resultó salpicada en este caso y aseguró que, “cualquier acusación de corrupción que tenga fundamento debe ser investigada en cualquier tiempo y la justicia debe proceder, pero sin caer en el juego de poner cortinas de humo oportunistas”, agrega.

Y agregó: “en el gobierno, en el cual serví a Colombia como vicepresidente y canciller, jamás tuve alguna relación con compra de equipo militar a ningún país. Todo lo relacionado con el Ministerio de Defensa y las compras de esa entidad deben explicarlo quienes estuvieron en esa cartera”.

“La embajada de Colombia en Italia nunca me presentó a mí un informe sobre las acusaciones de los medios de prensa italianos, al ex primer ministro del partido comunista de ese país Massimo D’Alema a quien no conozco. He sido informada que la embajada manejó ese tema directamente entre los ministerios de defensa de Colombia e Italia”.