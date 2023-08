Bomberos de Ciénaga, Magdalena en cese de actividades por falta de pago de la sobretasa

Magdalena

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga, anunció el cese de actividades ante la falta de pago por parte de la alcaldía de este municipio de la sobretasa bomberil, situación que no les permite brindar un buen servicio a la comunidad.

A pesar de estar dispuestos a atender una emergencia, estos socorristas no tienen suficientes recursos para mantenerse y, en algunos municipios, las alcaldías les retienen el pago de la tasa bomberil.

Según la comandante Lourdes Peña, la administración les adeuda tres meses, por lo que anunciaron paralizar sus labores hasta no tener una respuesta positiva “sabemos que la sobretasa bomberil, es un dinero que no pertenece al municipio, es un dinero que cancelan los contribuyentes para que este lo gire al cuerpo de bomberos; sin embargo, no viene sucediendo así, cuando pagan un mes es porque hay otros en mora”, expresó Lourdes Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos.

Finalmente, los bomberos de Ciénaga, Magdalena, aseguran que la falta de recursos se ha vuelto cada vez más difícil de manejar, poniendo en riesgo la prestación del servicio en caso de emergencia.