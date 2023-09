En Cartagena se analiza propuesta del presidente de subsidiar el transporte masivo

Cartagena

Un salvavidas para el transporte masivo de las diferentes ciudades del país, que están desfinanciado, lanzó el presidente Gustavo Petro con su propuesta de subsidiar el servicio con una pequeña cuota en la factura de la luz.

En Cartagena esto ha sido una luz al final del sendero para Transcaribe, ciudadanos aseguran que salvaría el Sistema Integrado de Transporte Masivo y otros señalan que es una propuesta populista por parte del presidente.

El alcalde de Cartagena, William Dau, en respaldo a la propuesta del presidente señaló que se debe analizar y modificar de llegarse a aplicar en la ciudad, “debe analizarse con expertos y la ciudadanía en general, para el beneficio de aquellos que diariamente utilizan el Sistema Integrado”.

“Para que el servicio sea gratuito, no se puede pensar en una pequeña cuota sino en mucho más dinero, y eso no va acorde con el bolsillo de los ciudadanos; me parece buena la idea de cobrar una cuota modesta, pero que al sumar entre todos sea suficiente para subvencionar los pasajes, lo que hoy en día son los dineros que tiene que solucionar el Distrito todos los años, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria, que es la diferencia entre el costo real de operación del sistema, y lo que se recauda por pasaje, que es mucho menos”, expresó.

Puntualizó, “para que el servicio sea gratuito, no se puede pensar en una pequeña cuota sino en mucho más dinero, y eso no va acorde con el bolsillo de los ciudadanos”.

Cabe señalar que en este momento Transcaribe tiene una tarifa de $3.000 y si se hace un análisis a corte 15 de mayo de la tarifa técnica se observa de $3.685.

“La tarifa técnica indica el costo de transporte a cada pasajero dentro del sistema, durante la vigencia de 2022 se ha evidenciado una tendencia a la baja llegando a semanas inclusive por debajo de los $4.000 pesos por pasajero, por lo que con el ingreso vía pasaje es posible cubrir hasta el 70% de los costos. Es importante destacar que durante la vigencia de 2022 mantuvimos los $2.700 de tarifa usuario, a partir del 16 de enero de 2023 se ajustó la tarifa de usuario en $3.000″, indicó Transcaribe.

En la ciudad Transcaribe tiene 22 rutas disponibles, con una flota vinculada de 329, operativos 282. Las finanzas del sistema se fortalecen con los ingresos colaterales, hasta el 15 de mayo se han generado ingresos a través de dos comercializadoras por $123. 649.875 millones, comercializando paneles y torniquetes en estaciones, como: Bodeguita, Centro y Castellana, que han representado un ingreso entre 7 y 18 millones de pesos en los meses transcurridos.

La gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe), Patricia Hernández Guzmán, señaló que trabajan para mejorar el servicio y sus condiciones con el fin de convertirlo en la primera opción de movilidad, “para la vigencia 2022 la demanda acumulada del Sistema Integrado de Transporte Masivo fue de 31.374.101, superando cerca de 200 mil usuarios”.

“Para lo corrido de la vigencia 2023 en enero tuvimos la reducción normal en el comportamiento de demanda por efectos de la estacionalidad y se superó en un 30% a la registramos en el año 2022 (...) en el mes de marzo y abril se vio impactada por los cambios de la política de control que tuvimos frente al acompañante en moto, donde pasamos del día solo moto del viernes a el lunes, ese cambio tuvo una afectación en la demanda de pasajeros porque al hacer esa transición la contingencia la presentamos vía demanda”, explicó.

Indicó, “los sábados continúan representando un porcentaje importante dentro de la demandan mensual del sistema”.

La gerente de Transcaribe manifestó que, se tiene proyectado para cerrar 2023 es tener acumulada una demanda de 35 millones 300 mil pasajeros; con corte al 31 de mayo la demanda sumó 12 millones 600 mil pasajeros promedios de usuario.

Los concejales aseguran que Transcaribe es un barril sin fondo, decidieron no aprobaron el proyecto por medio del cual la Alcaldía solicitaba traslado presupuestal entre unidades ejecutoras por un valor de $59.447.658.605,00, de los cuales la mitad está destinada para el servicio de transporte masivo Transcaribe.

El concejal Cesar Pión, mencionó varios de los debates que se han adelantado sobre el sistema en el cual se han invertido millonarios recursos, señaló que pese a ello la situación financiera y operativa no mejora.

CONTEXTO PRESUPUESTAL DE TRANSCARIBE

La gerente de Transcaribe dio a conocer que, el presupuesto del sistema es de doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cinco millones de pesos; que se tienen activos 50 procesos judiciales, 22 tutelas de enero al 15 de mayo y no tiene ninguna sanción en contra.

Desde este año está en marcha la ejecución del proyecto de acuerdo 097 de 2022, donde se destinó el 50% de la sobretasa de gasolina para la sostenibilidad del fortalecimiento del sistema; Transcaribe cuenta con el decreto de liquidación del presupuesto, donde se asignó un presupuesto para 2023 de $23 mil 885 millones relacionados con la sobretasa; así mismo está el impuesto a la congestión, con el cual se designó el 75% de lo recaudado por permiso especial de acceso a zonas con restricción vehicular y esto se orienta al Fondo de Estabilización Tarifaria.

Se tiene proyectado para 2023 recibir 3 mil 50 millones de pesos.

“Con respecto al crédito que está orientado al ejercicio de chatarrización, el Concejo Distrital autorizó al alcalde a realizar una operación de crédito como fuente de financiación para el FUDO, el contrato fue firmado con el banco de Bogotá y se realizó la incorporación al presupuesto del Distrito asignando $20 mil 734 millones, recursos que ingresaron a Transcaribe el 25 de abril de 2023″, indicó la gerente del sistema.

Señaló que, se perfeccionó un acuerdo conciliatorio con los concesionarios Trasambiental y con Sotramac; lo que llevó al cabildante David Caballero a señalar que se entregarían 99 buses a las empresas Transambiental y Sotramac, junto con $24 mil millones para el mantenimiento. Esto no fue aprobado por la plenaria del Concejo.

Los concejales y la ciudadanía enfatizan que se ha generado un detrimento en Transcaribe, señalan que desde sus inicios este proyecto iba a ser nefasto y terrible para la ciudad, “era solamente leer los contratos de concesión que se estaban firmando para saber el desgaste que iba ser Transcaribe y lo nefasto para Cartagena”, dijo el concejal David Múnera.

Advirtió que las revisiones técnicas de cada vehículo cuestan alrededor de $100 millones al año, por lo que la mayoría de los recursos se invierten en ello y no en la operación.

El concejo no aprobó el proyecto de incorporación de recursos para Transcaribe, después del análisis los cabildantes sometieron a votación y de acuerdo con el mismo obtuvo doce (12) votos en contra y siete (07) a favor.

Luder Ariza, David Múnera, Carlos Barrios y Sergio Mendoza, coincidieron que la aprobación del proyecto no le traería beneficios a la ciudad, por el contrario sería entregar unos recursos que no llegarían al único propósito y es el de sostenibilidad del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad.

“Lo que pretendía hacer la administración es entregar un bien del estado a unos particulares. Esta serie de dudas nos motivó a realizar un cuestionario por el debido proceso, pero continuaron las dudas que no fueron aclaradas. Por eso mi voto es negativo”, sostuvo Luder Ariza.

Por su parte el cabildante Carlos Barrios, afirmó que el modelo de esta administración ha sido un fracaso, y que la ciudad ha quedado esperando un mayor compromiso. “A mí juicio este proyecto no avala ninguna conciliación. Cartagena necesita un transporte masivo articulado. Articular Transcaribe con el transporte público. Lo que, si necesita esta ciudad, es que no se acabe el roll de Transcaribe operador”.