“Me están torturando”: Jhonier Leal al fiscal Mario Burgos por miradas insinuantes

Jhonier Leal, acusado por el doble homicidio de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, ocurridos entre la noche del domingo 21 y el lunes 22 de noviembre de 2021 en el municipio de La Calera en Cundinamarca, interrumpió la audiencia del juicio que se adelanta en su contra para asegurar que se siente “torturado psicológicamente”.

La fuerte aseveración la hizo ante la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a quien le expresó que tanto el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, como la auxiliar, estaban mirándolo de manera sugestiva y que esto lo estaba afectando además, pidió respeto.

“Yo si le pido, tanto al fiscal como a la señora Andrea, que tengan un poquito de respeto, que no me estén mirando, que no se estén burlando de mí, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están torturando psicológicamente, con esas miradas y esas risas que no me gustan, es lo único que pido, un poco de respeto”.

La juez, incluso, ya había advertido acerca de las miradas que se cruzaban entre el fiscal Burgos y el acusado y debido a esto, les pidió que evitaran esos comportamientos.

“Doctor Burgos, señor Jhonier, lo he dejado pasar, por favor, ninguno de los dos hacerse ninguna mirada insinuante”, dijo.

“Yo sé, señor Jhonier, que usted claramente puede, en las respuestas que estén dando los testigos, asentar con su cabeza (...), todos nosotros exteriorizamos nuestras emociones de diferente manera, tal vez lo mismo lo hace la Fiscalía e incluso la suscrita. Pero por favor, mucha mesura doctor Mario Andrés Burgos, señor Jhonier”, añadió la jueza del caso.

Respondió el fiscal

El fiscal Mario Burgos reaccionó ante la afirmación de Jhonier Leal y aseguró que no lo ha mirado de manera sugestiva ni tampoco se ha burlado de su situación.

“Señora jueza, la Fiscalía General tiene un rol como ente persecutor, el hecho que nosotros tengamos nuestros testigos acorde a la realidad que se ha venido presentando, no vamos a permitir que el señor Jhonier diga que la Fiscalía es maldadosa, no señora jueza, entonces también respeto por parte de él”.

Argumentó que él mira al abogado porque está pendiente de objetarlo en medio del interrogatorio a los testigos.

Nuevamente, la juez les pidió respeto durante la diligencia “por favor abstenerse, cada uno, de mirar al otro. Simplemente cuando la Fiscalía esté pendiente de si objeta o no las preguntas que va a hacer el doctor Daniel (Peña -abogado defensor de Jhonier Leal-) pues lo podemos hacer. Por favor evitar ciertas situaciones, ciertas miradas, reitero, pueden ser movimientos de expresarse frente a ciertas situaciones, pero estar muy pendiente de esa situación”.

Luego de lo ocurrido continuó la diligencia.