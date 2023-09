¿Qué está pasando con creación del banco de hojas de vida para jefes de control interno?

Sorpresa ha generado la convocatoria de postulación que abrió Función Pública, por orden del presidente Gustavo Petro, para que la entidad creara un banco de hojas de vida para elegir los 134 jefes de control interno de las entidades nacionales del país.

Si bien es cierto, es una designación de libre nombramiento y remoción, y además discrecional del presidente Gustavo Petro. Si ha generado muchas dudas porque la recepción inicial de hojas de vida se abrió el 28 noviembre y estuvo a disposición casi un mes. Para ese entonces, Función Pública recibió 1.519 hojas de vida, de las cuales 975 cumplieron con los requisitos y se pasaron 98 hojas de vida a consideración del presidente construyendo así ya un banco de hojas de vida.

Sin embargo, sorpresivamente ocho meses después Función Pública volvió abrir la recepción de hojas de vida el pasado 17 de agosto y solo por 24 horas, lo cual llamó la atención de los aspirantes que están atónitos porque que no han recibido ninguna comunicación del proceso y que además no entienden por qué los 36 cupos restantes no se eligieron de las 877 hojas de vida que cumplieron inicialmente con los requisitos.

Al contactar a Función Pública nos aseguran que solo se trata de un banco de hojas de vida que no son vinculantes a un proceso de selección, como por ejemplo una carrera administrativa y que, finalmente quien tiene la última palabra de elección es el presidente Petro, por lo que ellos solo intervienen en la confirmación y verificación de las hojas de vida para que el mandatario tome la última decisión.

Al indagar por qué no se hizo la selección, de las 877 hojas restantes, aseguran que como es una elección discrecional, el mandatario no está obligado a elegir los perfiles restantes que ya habían pasado por filtros.