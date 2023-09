Quedó en mi memoria; fue traumático: así vivió Enrique Santos el golpe de Estado en Chile

Un 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Salvador Allende, el primer mandatario marxista en ser elegido democráticamente, y que instauró una dictadura de 17 años liderada por Augusto Pinochet Ugarte.

A propósito de esto, La W conversó con Enrique Santos Calderón, periodista y escritor colombiano, quien además recientemente escribió una columna en la Revista Cambio sobre este mismo hecho.

“Es una fecha que quedó grabada en mi memoria por lo traumática que fue. Yo había llegado a Chile dos días antes, el 9 de septiembre para un seminario de las Naciones Unidas sobre periodismo y desarrollo, pero desde que me bajé del avión, el ambiente de polarización era absoluto”, dijo para iniciar.

Añadiendo que “el ambiente había comenzado a raíz de la elección de Allende, en esos días asesinaron al comandante del Ejército (…) para impedir la posesión de Allende, eso fue un presagio de lo que se venía y Allende logró posesionarse y comenzó una política de nacionalización del cobre, una reforma agraria bastante radical y comenzó una inflación que llegó al 500%, o sea había un ambiente de preocupación, eso fue lo que precipitó el golpe militar”.

Santos Calderón también resaltó que, aunque actualmente se vive un ambiente de polarización en Chile con el presidente Gabriel Boric, no es comparable con lo que se vivió hace 50 años.

Por otra parte, el periodista habló sobre otro hecho que impactó al mundo en este día, se trata del atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos.

“Eso fue una terrible circunstancia que me tocó vivir. Yo estaba en Nueva York a visitar a mi entonces novia y recibí una llamada que me decía que había un incendio en las Torres Gemelas, me quedé mirando y vi cómo se estrelló el otro avión. Ahí me quedé paralizado por lo que estaba pasando. En la ventana de la habitación empezó a entrar un olor a plástico quemado y las cenizas. Toda la gente caminaba como zombis”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: