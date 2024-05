“Los enemigos me quieren silenciar”: Sneyder Pinilla pide protección para su familia

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reapareció este martes 21 de mayo para asegurar que lo quieren silenciar con una captura, y evitar así que cuente la verdad sobre los hechos de corrupción que se presentaron en la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.

Al mismo tiempo, pidió que se garantice la seguridad de sus hijos y familia, pues reconoció que se encuentran en peligro y a pesar de haber pedido su protección, aún no obtiene respuesta.

Debido a esto, responsabilizó a todos los que aparecen mencionados en la matriz de colaboración que le entregó a la Fiscalía General de la Nación y con la que busca un principio de oportunidad.

En un video, Pinilla señaló que fue el primero en alzar la voz para confesarle al país todo lo que ocurrió bajo la dirección de Olmedo López.

También recordó que se reunió con varios personajes de la vida pública del país, a quienes les entregó dinero y admitió que “nos torcimos”.

“Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salir y tratar de reescribir la historia para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices, ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio, también dije que me enteré de varios momentos clave y que fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vida pública nacional para entregar las prebendas”.

“(...) Nos torcimos, y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente y en el futuro poder decirles que de los errores se aprende y se puede seguir adelante, pero haciendo las cosas bien”, agregó.

Igualmente, dijo que a través de una orden de captura pretenden “amordazarlo”, para frenar cualquier intento por contarle la verdad al país sobre cómo se desfalcó a la UNGRD.

Pinilla, además, se mostró conmovido al pedir protección por sus hijos y familia,

“Quiero advertir que me quieren silenciar con una captura para amordazarme, para ultrajarme, existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad, espero que no se den venganzas judiciales en mi contra, por tal razón quiero reiterar la necesidad de protección de mi hijo, pues es la vida de él la que en este momento corre un alto riesgo y hasta el momento esa solicitud no ha sido resuelta, hago responsable de cualquier daño contra la integridad y la vida mía de mis hijos, de mi familia, a las personas que nombré en mi matriz de colaboración”, afirmó.

El ex subdirector también dijo que le preocupa que se pretenda tergiversar todo lo que ha dicho sobre este escándalo de corrupción.

“Después de 20 días de estar aislado por mi seguridad y la de mi familia, he decidido grabar este video mismo que le hice llegar a mi abogado el doctor Luis Gustavo Moreno, porque me preocupa que se tergiverse en las afirmaciones que hasta el momento he dicho, sea lo primero decir que todas mis afirmaciones son ciertas, tengo pruebas, la razón está de mi lado porque estoy diciendo la verdad, si por cualquier razón de interpretación cualquier persona comete una imprecisión por lo que hasta el momento se conoce, es algo que se sale de mi resorte y simplemente hace parte del debate público nacional, pero las pruebas son pruebas y en mi caso las tengo”.

Vea aquí el video

Mencionados en la matriz de colaboración