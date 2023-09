Es una expresión de dolor: MinDefensa tras denuncias del general (r) Díaz sobre corrupción

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a las supuestas revelaciones de hechos de corrupción dados a conocer por parte del general (r) Ricardo Diaz, quien hasta hace pocas semanas fue viceministro de defensa quien dijo que fue presionado para la compra de helicópteros para el Ejército Nacional. Sin embargo, el ministro destacó que estas versiones son “chismes”.

Por eso, añadió: “de un lado es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo, eso todo el mundo lo advirtió, es su malestar por no continuar en el gobierno. Son chismes y comentarios que resultan insustancial hacer referencia, pero por ejemplo que le ofrecieron 700 millones de pesos porque se tramitará un contrato que él mismo dice no era de su competencia, que me lo digo a mí no es cierto, debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera concreta el delito de cohecho, porque hasta con ofrecer para que ese delito se tipifique”.

Además, dijo el ministro que ante este escenario, el general, “incurrió en abuso de autoridad por omisión de denuncia, esperamos que responda porque si es un hecho de septiembre no lo puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Sobre la corporación que fundamos con mi hijo y Cecilia Orozco, aporta un certificado de quienes son los miembros de asamblea general que es distinto a ser socios, no sé si sea el desconocimiento del general de la naturaleza jurídica de las corporaciones o sea el propósito de hacer daño”.