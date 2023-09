Esta sería la primera orden de María Fernanda Cabal si llega a ser presidenta de Colombia

La senadora María Fernanda Cabal, una de las principales voces de la oposición al Gobierno Petro, anunció oficialmente que se lanzará a la arena política tras poner su nombre en el sonajero de las elecciones presidenciales.

“El cambio es en automático, no con el socialismo de ideas arcaicas. El cambio es a lo moderno: vamos a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la Presidencia y eso sí es el cambio”, afirmó la congresista.

Sobre este anuncio, que fue aplaudido y cuestionado en redes sociales, la senadora se pronunció en La W que “siempre ha sido una controversia el hecho de anticiparse a un deseo, como lo es ocupar un cargo específico. Pero todo depende del sello que se le imprima”.

En ese orden de ideas aseguró que se debe trabajar en campaña constantemente y “enamorando a un país, no engañándolo como hacen por lo general en campañas, eso es lo que estoy haciendo, no he dejado ni un día de recorrer a Colombia”.

“Lo más importante es que el Pacto Histórico, esa falsa promesa de la izquierda, implosionó y el 29 de octubre esto se va a manifestar en las urnas”, añadió la senadora.

En cuanto a las posibles alianzas con otros partidos, aseguró que a pesar de que tiene un gran cariño por el Partido del Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe, pero “tengo que ser consiente de que una Presidencia requiere de muchas coaliciones, por eso estar en la cabeza de conversación del país me exige a mí continuar allí y no bajar ese nivel, seguir demostrando que las buenas ideas existen y que no tenemos que comprar las fórmulas de fracaso del mundo para llevar a la destrucción al país”.

¿Quién será el candidato del CD?

Por otro lado, se refirió a la encuesta que se lleva a cabo con el propósito de elegir al candidato presidencial del partido. Cabe resaltar que es el presidente del Centro Democrático es quien tendrá la última palabra en esta decisión.

“No podemos repetir es la fórmula fallida de la vez pasada, donde nunca se nos expuso cuál fue la muestra para hacer la encuesta, yo prefiero una consulta abierta como la hacen muchos partidos que estar sobre este tipo de inventos que al final no generan confianza”.

Germán Vargas Lleras

En cuanto a una posible candidatura a la Presidencia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, la senadora Cabal aseguró que “ya es un veterano” y que además ya tuvo la oportunidad de gobernar.

“Él siguió mucha de las políticas de Santos que fueron controversiales y rechazadas por la mayoría. Si el doctor Vargas Lleras hubiera entendido lo que significa la oportunidad política él hubiera renunciado dos semanas antes del voto al Plebiscito”.

“Dialogadera” con grupos armados

“A usted le violan a su hija y ¿usted invita a los violadores a tomar tinto en su casa”, arremetió la senadora haciendo énfasis en los diálogos con grupos armados.

“Ese deseo de construir afinidad, en qué nos parecemos para conversar las diferencias, pero esto tiene un límite que se llama la Constitución Política de Colombia, la Ley está para ser aplicada. Aquí no, aquí con ese progresismo y de nuevo derecho y todas las locuras que se han inventado en el mundo y en Colombia terminaron teniendo derecho más los bandidos y criminales que las personas buenas”, añadió María Fernanda Cabal.

Primera orden en caso de ser presidenta de Colombia

Cabal aseguró que de ser presidenta su primera orden sería copar los territorios de Colombia con la fuerza pública, “bloqueando todos los caminos donde se ejerce control territorial por los grupos ilegales”.

Papel de José Félix Lafaurie en diálogos con ELN

Por último, se pronunció sobre el papel de su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señalando que muchos prefieren que haga presencia en las negociaciones “porque confían en su criterio”.

Sin embargo, aseguró que no le augura futuro a dichas conversaciones; además, mencionó que Laufaurie “está conociendo un espacio de aproximación de estos personajes, está siendo más emocional que práctico, pero el ELN no va a ninguna parte distinta que a promover la anarquía en el país”.