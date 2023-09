“No nos importan los listados musicales”: Eric Bobo Correa, percusionista de Cypress Hill

El 23 y 24 septiembre se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar de Bogotá, una nueva versión del festival Cordillera, que tendrá un line up con artistas de talla internacional como Residente, Café Tacuba, Juanes, Andrés Calamaro y, uno de las agrupaciones más reconocidas en la historia del hip-hop: Cypress Hill.

Erick ‘Bobo’ Correa, percusionista e integrante activo de los míticos Cypress Hill, estuvo en W Fin de Semana hablando sobre su carrera como músico y la experiencia de haber sido parte de un proyecto que abrió trascendentalmente el camino para el hip hop latino en los Estados Unidos.

“Mi padre fue la primera influencia, desde los 5 años ya estaba en el escenario con él. Tocaba con ollas y sartenes. El conocimiento y la experiencia no se puede comprar. Lo perdí a los 15 años, pero aprendí muchas cosas em esos 10 años que compartimos, de como manejarme como músico”, contó Correa, quien es el hijo de Willie ‘Bobo’, quien fue un reconocido percusionista de jazz en los Estados Unidos.

“Era la forma en la que tenía que hacerse. Le agregamos el ritmo y el español en las letras porque era el factor ‘cool’ que la gente comenzó a aceptar. Caló en Latinoamérica, España y otros países de habla hispana. Ha sido bastante grandioso”, expresó el percusionista sobre la acogida que tuvieron las composiciones en español y con ritmos latinos, de la banda.

“Hemos logrado mucho durante estos años, combinando géneros como el hip hop, el reggae y la música latina. La gente nos pone donde ellos quieren. El hecho de estar en listados musicales no nos importa”.

“La letra la hace B-Real, y la música la puso DJ Muggs, es una canción muy sencilla, pero habla del tema de la muerte, su origen no es tan feliz, los MC’s la irrespetaban”, contó Eric ‘Bobo’ Correa, sobre una de las composiciones más conocidas globalmente de Cypress Hill: ‘Insane in the Brain’.

Escuche la entrevista completa a continuación: