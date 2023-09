Él era normal, nunca tuvimos alarmas: mamá de Ana María Serrano sobre presunto feminicida

María Ximena Céspedes, mamá de la joven Ana María Serrano Céspedes, habló en los micrófonos de La W sobre el feminicidio de su hija en México, presuntamente a manos de su expareja sentimental.

El crimen de la sobrina del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, según la madre, ocurrió el 12 de septiembre en su casa, cuando la joven sufrió un brutal ataque por parte de su exnovio Alan Gil Romero, quien ya fue detenido por las autoridades.

De acuerdo con la madre de la joven de 18 años, se fueron a vivir a México desde hace 23 años y su hija ya se había graduado del colegio y la acaban de aceptar con mucho esfuerzo en la carrera de medicina.

En cuanto a la relación que tenía su hija con Alan Gil Romero, detalló que “sí había acoso, ellos estuvieron de novios un año y medio, él era un niño normal, nunca tuvimos una alarma, pero desde que terminaron en julio sí le mandaba regalos todo el tiempo, la molestaba, le rogaba, pero más allá de eso, la verdad, uno no cree mucho más allá de eso. Lo único que le dijo a mi otra hija es que él ya se había puesto más pesado, que la estaba amenazando”.

Asimismo, comentó que “mi hija era brillante y no solamente porque era inteligente sino porque era preciosa y brillaba con luz propia, y el niño era muy inteligente, era un niño muy dedicado, ellos quedaron en el primer lugar en el colegio como estudiantes, ellos tenían una vida por delante, todos los reconocían como la pareja estrella del colegio”.

Además, Céspedes comentó que por ahora no pueden regresar a su casa porque la vivienda está resguardada por la Fiscalía hasta que no terminen las investigaciones.

Por otro lado, la madre de la Ana María Céspedes explicó que los amigos de su hija son quienes tienen más detalles de la relación porque ella les hablaba sobre él, “nosotros no estábamos en México porque nos habíamos ido de viaje con mi esposo por nuestro aniversario, pero Ana María sí les contaba un poco más a sus amigos”.

Señales de alarma

En cuanto a las señales de alarma que tal vez no se les prestó atención en esa relación, Céspedes aseguró que el novio de su hija le escribía mucho, “él le decía que dejara de salir con los amigos, parece que, en algunos momentos, él no la dejaba salir con sus amigos, ella siempre estaba con los amigos, los abraza, bailaba y él le decía que no lo hiciera, cosas de muchos celos, y muy específicas, al final, según los amigos, él le decía que tenía que regresar con él, en tono mucho más fuerte”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Campaña en redes sociales para exigir justicia

La familia Serrano Céspedes inició una campaña en redes sociales para pedir justicia por Ana María, a quien describen como “una niña maravillosa” que “tocaba todos los corazones con los que se cruzaba”.

Este trágico suceso ha conmocionado a ambos países y ha generado un profundo pesar. El exministro Restrepo expresó su compromiso de buscar que se aplique todo el peso de la ley al responsable del homicidio de su sobrina y pidió justicia en un contexto donde la violencia física y sexual contra ciudadanas colombianas en México se ha vuelto alarmante.

“Nunca creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo”, trinó Restrepo.

NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón ♥️ no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta… — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 17, 2023

“Ana María merecía vivir muchos años, ser cardióloga, tener eventualmente una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Siempre te recordaremos con amor y cariño, Nana”, finalizó. En efecto, la joven había ingresado a la universidad hace apenas dos meses para cumplir ese sueño.

Entretanto avanzan las investigaciones, se desarrollan homenajes en México y el hashtag #JusticiaParaAnaMaría es difundido en redes sociales.