Venezuela ha experimentado una importante crisis económica, política y social en los últimos años, lo que ha llevado a un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos en busca de refugio y oportunidades en otros lugares, como en Colombia.

Según cifras oficiales de Migración Colombia, para febrero de 2023 había 2.445.065 migrantes de Venezuela en Colombia. De este flujo de migrantes el 52% lo constituyen mujeres (1.270.713) y 48% hombres (1.174.125).

Colombia es el país que ha recibido un mayor flujo de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, con una cifra aproximada de 2,5 millones. Este flujo migratorio ha tenido un impacto significativo en Colombia, tanto en términos económicos como sociales.

¿Es posible sacar el pasaporte venezolano en Colombia?

Entre las preocupaciones más comunes de los ciudadanos venezolanos en Colombia está la posibilidad de renovar o emitir su pasaporte.

La respuesta a esta pregunta es sí, pero con algunas condiciones. El gobierno de Venezuela ha habilitado consulados y embajadas en varios países, incluyendo Colombia, para que los venezolanos puedan solicitar o renovar su pasaporte.

Sin embargo, el proceso no es siempre sencillo y puede estar sujeto a limitaciones y demoras.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha habilitado una plataforma tecnológica para que los venezolanos residentes en el exterior puedan solicitar su pasaporte.

El proceso para solicitar el pasaporte venezolano en Colombia es:

Registrarse en la plataforma tecnológica del SAIME.

Solicitar la cita para la toma de datos biométricos.

Presentarse en la cita con los documentos requeridos.

Pagar la tasa de expedición del pasaporte. Para mayores de 18 años tiene un costo de 5.290,90 bolívares o 216 dólares; aproximadamente $841.795.

Recibir el pasaporte en la oficina del SAIME.

El tiempo de procesamiento del pasaporte venezolano es de aproximadamente 30 días hábiles y los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia pueden solicitar su pasaporte en cualquiera de las oficinas del SAIME en el país.

Listado de oficinas SAIME en Colombia

Bogotá: hay diferentes puntos como la calle 53 No. 10-60/46, Piso 2; calle 10 No. 5-51; calle 114 No. 11-10; calle 20 No. 10-22 y calle 127 No. 11-21.

Medellín: avenida El Poblado No. 41-70, Local 111 y calle 10 No. 49-30

Cali: avenida 68 No. 3-25

Barranquilla: calle 72 No. 5-25

Cartagena: avenida Pedro de Heredia No. 78-23

Villavicencio: calle 22 No. 20-70

Pereira: calle 19 No. 8-20

Manizales: avenida Santander No. 57-11

Ibagué: avenida Ferrocarril No. 12-20

Popayán: calle 10 No. 20-20

Bucaramanga: carrera 33 No. 34-30

Cúcuta: calle 7 No. 7-15

San Cristóbal: avenida 20 No. 1-55

Puerto Carreño: avenida 15 No. 20-20

Para conocer la ubicación exacta de cada oficina, puede consultar el sitio web del SAIME.

Los ciudadanos venezolanos que se encuentran en esta situación deben considerar sus opciones y buscar asesoramiento de organizaciones locales e internacionales que brindan apoyo a los migrantes y refugiados. También es importante recordar que esto no necesita de algunos intermediarios ajenos y siempre es mejor hacerlo por sus propios medios para evistar ser víctima de estafas.