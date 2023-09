Galeón San José: Sea Search y Colombia enfrentarán disputa legal en diciembre en Bogotá

El próximo 14 y 15 de diciembre de 2023 se realizará la audiencia sobre las objeciones que el Estado colombiano presentó luego de que la empresa Sea Search Armada pidiera 10 billones de dólares por el hallazgo del Galeón San José. Esta audiencia se llevará a cabo en Bogotá, siendo la primera audiencia internacional de inversión que se realiza en el país.

La defensa la asumió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que reiteró que la mitad del Galeón San José no es de la Sea Search Armada, que sostiene por medio de un pleito legal con Colombia que el náufrago lo descubrieron ellos en los 80, siendo esta una de las demandas más grandes contra el Estado.

Por lo que Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado en los micrófonos de La W explicó por qué la empresa alega que encontraron el Galeón cuando realmente no fue así, ya que se encontraba en coordenadas diferentes, entonces queda el interrogante de por qué piden una reparación de algo que no encontraron:

“Esto es parte de las 15 demandas que tiene hasta el momento Colombia, que han sido presentadas por inversionistas extranjeros, asumimos esa responsabilidad desde la Agencia (...) este es un caso especial porque vamos a ejercer la defensa de manera directa, es decir, no vamos a contratar ninguna firma extranjera”, señalo Zamora.

También explicó que ellos se basan en este caso desde el año 82 cuando consideran que ellos reportaron unos hallazgos y que, “efectivamente les ha generado una situación real y efectiva para obtener ese hallazgo ser en cabeza de la empresa, por lo que hemos planteado a la Corte de arbitraje de la haya unas pretensiones muy serias, de la falta de competencia, de la falta de jurisdicción de estar esta situación prescrita, de no existir claridad sobre lo que ellos pretenden”, dijo la directora.

Y también resaltó que la Defensa Jurídica del Estado se encuentra en la capacidad para resolver este pleito jurídico internacional: “Tenemos la seriedad, el análisis y los argumentos para poder ganar este caso de manera temprana”.

Otro punto que se reitera en el pleito es una sentencia de 2007 de la Corte Suprema: “Esa sentencia claramente dispone que no tiene ningún derecho ni siquiera en las zonas aledañas que es una frase que utiliza la parte motiva de la sentencia, basando en esa sentencia y en otras argumentaciones que tienen, y por eso no solamente Colombia a través de la Corte Suprema de Justicia, es decir, institucionalidad de la justicia ya lo ha resuelto, sino también en los Estados Unidos existe un fallo, a favor de Colombia, y por esa razón creemos que ya a este momento, no solamente, está por fuera del tratado de libre comercio, sino también del fenómeno de la prescripción, pues realmente su reclamación son hechos del 82, anteriores al tratado de libre comercio”, dio Zamora.