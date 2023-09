Al Oído: Gustavo Bolívar no va más, pero a debates

Estamos Al Oído de esa Bogotá que pide atención a gritos, porque candidatos: muy chéveres las campañas y verlos volantear en la calle, pero ¿y los problemas de fondo que nos preocupan y ocupan?

Bogotá merece más propuestas que insultos. Lo último que conocimos de los candidatos a la Alcaldía es que el candidato Gustavo Bolívar, segundo en las encuestas, dice que no va más a debates porque está cansado de que el candidato Diego Molano lo ataque.

Al respecto, el candidato Molano expresó: “Un candidato que teme a los debates no tiene cómo gobernar Bogotá. Bolívar y su jefe instrumentalizaron jóvenes para delinquir”.

Por esta razón, Bolívar anunció que lo denunciará por injuria.

Desvían nuestra atención, pero ¿y la inseguridad, el tráfico y una Bogotá en medio de la polisombra qué? Denuncias de un lado y otro, corta memoria típica de nuestros políticos.

La capital lleva cuatro años de desorden, básicamente parece un “megahueco”, con un Concejo que en su mayoría fue una notaría de lo que algunos recibieron para aprobar todo y que hoy no veamos resultados. Hasta pena debería darles a aquellos que vendieron sus principios.

Eso sí, una alcaldesa que se conoció por el ego: sabemos que es excelente comunicando, eso nadie lo duda. También conocemos que está en campaña.

Triste imaginar qué estructura del Distrito se esté poniendo hoy al servicio de lo que le conviene políticamente.

No olviden que en mayo de este año, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) encendió las alarmas ya que, en el tiempo de la “Bogotá cuidadora”, se ha gastado el doble en publicidad que lo que gastó el expresidente Iván Duque durante su gobierno. Recuerden que eso fue bastante.

Exigimos control, autoridad, ejecución y resultados. Soluciones para la seguridad y movilidad de Bogotá.

La experiencia diaria es sufrir por llegar a tiempo, salir con miedo y sentir que se nos está yendo la vida en medio de un estrés a causa de ver en lo que se convirtió la ciudad. Trayectos que antes eran de 35 minutos hoy son de una hora y si usted planea ir de un extremo a otro de la ciudad, debe imaginar que se fue de viaje porque mínimo son dos horas.

Entrar a Bogotá por la Autopista Norte es una tortura en la que le recomendamos incluso llevar fiambre colombiano, porque le espera un trayecto de un kilómetro por hora. Eterno.

Eso sí, abra los ojos, no sea que dañe su carro al irse por algún hueco que le dañe su moto o carro y ruegue que, si le sucede, la alcaldesa no diga que para eso usted puede pagar el arreglo.

Me pregunto, ¿con qué cara los concejales y candidatos de Claudia López salen a las calles a sonreírnos y pedirnos el voto? No les da ni pena. Defender a quienes abanderan la lucha anticorrupción, pero no hicieron nada diferente. Tan parecida al presidente Gustavo Petro. No sabe uno por qué no se entienden.

Candidatos, ofrezcan soluciones, debatan de propuestas y respeten a Bogotá. Menos espectáculo, más razón.

Estamos mamados.