Drama de colombianos por aumento de vivienda VIS que desmorona su sueño de tener casa

Estamos ante una tormenta perfecta en el sector de vivienda por varios factores: caída en las ventas de vivienda, altas tasas de interés, inflación, entre otros.

Por supuesto, los mayores afectados son los colombianos que están viendo cómo su sueño por tener casa propia se está desmoronando.

Este es el caso de Gina Mayorga, quien separó su vivienda en 2021 con la constructora Bolívar por 150 salarios mínimos. Sin embargo, como el salario mínimo aumentó, su vivienda también y la constructora le cambió de proyecto porque el que ella había separado no logró el cierre financiero.

En 2022 le dijeron que debido a los altos precios de la construcción debían correr el proyecto, por tanto, ahora su proyecto se lo entregarán el otro año, lo que significa que seguirá subiendo de precio su vivienda.

“Eso nos afecta en todos los sentidos, uno, aumenta el valor del apartamento, dos, yo debo seguir pagando arriendo, y adicional, debo pagar la cuota, y adicional, mi subsidio, que me lo dio la caja de compensación, lo voy a perder, porque eso tiene una vigencia 2023 y el apartamento ya no será entregado en esta fecha”, señaló en W Radio.

Otra de las afectadas es Paola Vargas. Ella es madre soltera, firmó escrituras el 30 de octubre para un proyecto inmobiliario en Soacha con la constructora Amarilo que separó por $ 124 millones y ahora va en $ 145 millones, y no sabe si le van a dar el subsidio de Mi Casa Ya y va a tener que desistir del negocio.

“Inicialmente yo tenía la fecha de firma de escrituras para el 22 de septiembre, pero me las pasaron para el 30 de octubre, y pues estoy en el tema de lo del subsidio porque no he podido avanzar porque no me hacen el avalúo, me dicen que el avalúo que pide el ministerio es individual, pero según la constructora dicen que no me lo pueden hacer porque tengo que esperar a que todo el conjunto esté listo. Pues pues me parece una contradicción eso primero que todo. Queda menos de medio para la firma de escrituras y ellos me dicen que si de aquí al 30 de octubre no me ha salido el subsidio, entonces ya me pasaría en la firma de escrituras para el otro año, cosa que me afectaría porque me va a incrementar el apartamento nuevamente”, relató en la emisora.

El caso de Nidia Ramos es similar. Ella compró su apartamento sobre planos en el 2020, y “debido a toda esta crisis del de los subsidios, hace 20 días me acerqué a la constructora Marval para verificar cómo va, y me encontré con la noticia de que si el subsidio no sale ahorita antes de noviembre, ya el apartamento me sube 30 millones de pesos. Para mí como madre cabeza de hogar, al igual que muchas otras, es imposible, porque yo estoy pagando una cuota y estoy pagando un arriendo”

Así las cosas, agrega que la capacidad de endeudamiento no le daría. “Mi única alternativa sería renunciar al sueño de tener una vivienda propia. Entonces, pues uno se siente frustrado porque son muchos esfuerzos”.

Al respecto, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, aseveró que “en el último año tuvimos la capacidad de poner el programa de subsidios de vivienda a punto”, y recordó que hicieron una adición de 1.25 billones de pesos para el sector.

La Ministra anunció que hay propuestas para dirigir recursos de crédito hipotecario y crédito constructor a través del Fondo Nacional del Ahorro.