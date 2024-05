Nairo Quintana: “una etapa muy importante para la motivación personal y del equipo”

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), segundo clasificado en la cima de Livigno, solo superado por la maglia rosa del Giro Tadej Pogacar, destacó que su protagonismo en la etapa y el puesto alcanzado en la jornada reina supone una inyección de “moral personal y para el equipo”.

“Vamos en la buena dirección, y eso lo que cuenta ahora. Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado”, señaló en meta el ciclista boyacense.

A pesar de haber sido alcanzado por Pogacar cuando marchaba en solitario, la actuación del colombiano demostró que vuelve a tener un alto nivel competitivo.

“No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo, estamos en buena armonía en el grupo y esperamos tener buenos resultados los próximos días”, señaló.