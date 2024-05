Así quedó la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 15

Livigno (Italy), 19/05/2024.- Slovenian rider Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates after crossing the finish line to win the 15th stage of the 107th Giro d'Italia 2024 cycling tour, over 222 km from Manerba del Garda to Livigno, Italy, 19 May 2024. (Ciclismo, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO ( EFE )