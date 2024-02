Nairo Quintana, baja en 'O Gran Camiño' tras dar positivo en coronavirus

El colombiano Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, no estará en la línea de salida de la prueba gallega ‘O Gran Camiño 2024′ con el Movistar después de dar positivo en coronavirus.

El cafetero, que volvió este año a la competición profesional tras un año de inactividad, iba a iniciar su gira en Europa en la carrera gallega, pero después del Tour Colombia dio positivo en un test de coronavirus.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido una gripe. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del covid y salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, explicó Quintana a través de las redes sociales.

El colombiano iba a ser el líder de la escuadra telefónica en la carrera gallega, que se disputará del 22 al 25 de febrero.

“El regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de O Gran Camiño no la puedo hacer, así que pronto les comunicaremos qué otras carreras haré”, afirmó.